No se puede derrochar más estilo a los 70 años que ISABEL PREYSLER con este vestido boho vaporoso maravilloso y BOTAS ALTAS

Ayer fue un día muy especial para Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no podía faltar. Y como no, lo ha hecho con unos de esos lookazos que Isabel Preysler lleva a los 70 años como si tuviera cuarenta. No puede ser más elegancia, tendencia y estilo en una misma persona. Y es que por algo Isabel Preysler lleva décadas siendo una de las mujeres mejor vestidas de España y este viernes lo ha vuelto a demostrar y por todo lo alto. En La Finca el Jaral de la Mira del chef Mario Sandoval, en San Lorenzo de El Escorial. Isabel Preysler, su hija Ana Boyer y su marido Fernando Verdasco, han asistido al Encuentro por la cultura en libertad de Mario Vargas Llosa, acto inicial de la nueva etapa de la cátedra que lleva su nombre. ¿Lo que más nos ha gustado? El vestido boho romántico que Isabel ha combinado con botas altas. Sí, amigas, la Preysler es de las nuestras.

Ana Boyer e Isabel Preysler posan a su llegada a la Cátedra Vargas Llosa. FOTO: José Oliva Europa Press

Isabel Preysler nos ha conquistado con este vaporoso vestido boho Michael Kors de corte midi de manga larga y puño abotonado, con escote en pico. ¿Lo que más nos ha gustado? Que lo haya combinado con unas botas altas marrones.