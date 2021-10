Eugenia Osborne nos enseña varios trucos para crear un look de evento usando solamente un color

Está claro que escoger el color correcto a la hora de elaborar un outfit es en ocasiones muy complicado. Tienes que tener en cuenta el tono de tu piel y el corte o color del cabello. La gama cromática este otoño e invierno aunque no lo creas es muy diversa, y entre todos los colores favoritos de las celebrities está el dorado. Eugenia Osborne a través de un dos piezas, compuesto por un top manga globo y un pantalón wide leg. Con este conjunto, asistió al evento de Mar de Frade en Madrid.

Eugenia Osborne conoce muy bien cuáles son las tendencias y cómo se tienen que usar. Nos enseñó que un pantalón wide leg es perfecto para mujeres altas como ella y que el dorado queda genial con una melena midi rubias. La celebrity con su look consiguió enseñarnos varios trucos que ella no se esperaba, o a lo mejor sí. No podemos dejar pasar, la apuesta por el monocolor y una tela arrugada satinada.

Después de saber todo sobre el look que llevó, ahora te preguntarás de dónde son las dos prendas. Eugenia Osborne confió como tantas influencer y celebrities en Revolve. Está marca de Estados Unidos está siendo la favorita para acudir a eventos, bodas o lugares especiales.

Mira cómo son las dos prendas de Eugenia Osborne.

REVOLVE SEVIGNY TOP (169,00 €)

Top de manga globo en color dorado. FOTO: Revolve

REVOLVE SEVIGNY PANT (191,00€)