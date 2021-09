Tendencia (y moda) de OTOÑO es TANA RIVERA combinando un traje ‘oversize’ con las zapatillas más cómodas

Ya no hay dudas. Tana Rivera se ha convertido en toda una influencer y una ‘insider’ de moda dentro de nuestra celebrities patrias. Joven, guapa, elegante, siguiendo las tendencias y con estilazo. ¡No se puede pedir más! Y como buena amante de las tendencias sabe que este otoño no puede faltar en tu armario un traje ‘oversize’ que te hará el look hasta con unas zapatillas. Porque el menos es más, amigas.

Tana Rivera en la presentación de “ GNRL Studio “. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Tana Rivera ha acudido a la presentación de la nueva colección de ropa GNRL Studio, con su madre Eugenia Martínez de Irujo y nos ha dado una nueva lección de estilo y tendencias.

Y lo ha hecho con un traje ‘oversize’, tan en tendencia este otoño, en rojo oscuro y con zapatillas negras.