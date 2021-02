Cinco cortes de pelo perfectos para mayores de 50 años: rejuvenecen, son fáciles de mantener y ya triunfan en Instagram

¿Aburrida de tu clásica melena? ¿Necesitas dar un giro a tu look y todavía no sabes por cuál decantarte? Estás de enhorabuena porque tenemos justo lo que andas buscando: los cortes de pelo que serán tendencia esta inminente primavera de 2021 y que además son un acierto seguro para las mujeres no solo de 30 y 40 años sino también de 50 o más.

Indagando en los perfiles de influencers maduras que triunfan en las redes sociales no solo hemos tomado nota de aquellas tendencias en materia de moda que prometen marcar la temporada de sol sino también de los cortes, estilos o peinados que arrasarán. Y ¡sorpresa! Las opciones son muy dispares aunque todas ellas cuentan con pautas en común: son alternativas que rejuvenecen y que además resultan fáciles de mantener en casa. ¿A qué esperas para elegir uno de ellos y triunfar en las calles?

1. Micro bob

Un híbrido entre el clásico bob y el pixie. Es elegante, femenino, capaz de rejuvenecer cualquier rostro y hacerlo sin perder glamour.

2. Melena midi

Una gran alternativa para aquellas que quieren mantener una bonita melena por mucho más tiempo pero sin caer en el aspecto débil que puede ofrecer una extra larga (sin atención diaria). La opción que concluye en los hombros es ideal, las influencers maduras ya lo han dejado claro.

3. Corte pixie con flequillo

Si eres de las que se atreve a jugar con su pelo, este es uno de los cortes de pelo que promete dar que hablar los próximos meses. Aquellas con rostros ovalados o redondos pueden verlo como un aliado para resaltar las facciones.

4. Shaggy con múltiples capas

Ha sido una de las sorpresas de la temporada. Hemos visto como múltiples rostros conocidos optaban por él y es que personalidad y estilo no le faltan a este corte de pelo; no solo es idóneo para jóvenes sino también para aquellas que quieren seguir luciendo una melena a la última.

5. Long bob

Es uno de los cortes de pelo que nunca pasa de moda y que además aporte volumen y resulta las facciones del rostro. Por no hablar de que consigue quitar años de un plumazo.