Los VAQUEROS Wide Leg de Zara que han unido a MARÍA POMBO y MARÍA GARCÍA DE JAIME son del color que menos te puedes imaginar

Que María Pombo y María García de Jaime se hayan puesto de acuerdo para ponerse estos pantalones Wide Leg naranjas de nueva colección de Zara solo puede significar una cosa. Bueno, DOS: que son tendencia máxima para este otoño por su corte y por su color. Sí, amigas, el color no nos abandona en otoño y estos vaquero naranjas son un claro ejemplo de ello. Pero no solo en naranja, este modelo de vaqueros de Zara está disponible en 10 tonos más. Lo que deja claro que el color va a ser un must este otoño. ¡Qué viva el color!

Estamos hablando de estos vaqueros de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Pierna ancha extra larga con bajo sin costuras. ¿Su precio? ¡Ahora os lo decimos!

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

JEANS WIDE LEG (29,95€)

Vaqueros wide leg. FOTO: Zara

