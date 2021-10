Fotos: Sara Carbonero y Kiki Morente se van de cena con Paloma Cuevas

Gente

Sara Carbonero y Kiki Morente siguen dando mucho que hablar. Los rumores de que entre ellos había algo más que amistad comenzaron poco después de la ruptura de la periodista con Iker Casillas, y desde entonces no han hecho más que ir in crescendo. Aunque el mes pasado el programa ‘Socialité' publicó que habían puesto fin a su supuesto romance, lo cierto es que el cantante y la presentadora de ‘Que siga el baile’ todavía mantienen una excelente relación y solo ellos y su círculo íntimo conocen de qué tipo. Ahora, la pareja (¿de amigos?) ha sido vista disfrutando de una agradable cena con amigos.

Kiki Morente en Madrid FOTO: GSLV GTRES

A juzgar por las imágenes, parece que se reunieron en una casa del centro de Madrid y pidieron comida y bebida a domicilio para cenar. Aunque hay fotografías de Kiki Morente y Sara Carbonero en el mismo portal, los dos han vuelto a cuidar mucho de que no se les pueda captar ninguna instantánea juntos, como ya hicieron durante uno de los conciertos del cantante al que acudió la presentadora. Después de la cena, parece que se trasladaron a un bar a seguir la velada, donde se encontraron con una conocidísima acompañante: Paloma Cuevas, que acudió junto a su padre Victoriano Valencia.

Sara Carbonero en Madrid FOTO: GSLV GTRES

La socialité y su padre estuvieron charlando animadamente con Kiki Morente dentro del local, donde no faltaron las risas y los gestos de cariño entre ellos. Parece que en esta ocasión Sara Carbonero no les acompañaba, puesto que no hay imágenes suyas en el restaurante. En definitiva, se trató de una agradable velada entre amigos que demuestra la excelente relación que todavía mantienen el cantante y la periodista, aunque de momento siguen sin trascender detalles acerca de la naturaleza de su vínculo. Isabel Jiménez, íntima amiga de la ex de Iker Casillas, fue la única que compartió algunas pistas, dejando caer que solo son amigos: “Se conocen desde hace tiempo, pero, ¿si alguna vez sale una foto de ella con mi marido, significa que está con él? Yo no soy la portavoz de Sara?”.