Las mechas doradas más populares de los 2000 han vuelto y Jennifer Lopez de nuevo es la mejor representante

Después del regreso de una nueva tendencia de los noventa e inicios de los 2000, nadie puede negar que la moda y la belleza están reviviendo épocas pasadas: rizos extremos, wet look o peinados con recuerdos a nuestra infancia... A todo tienes que añadir las míticas e inolvidables mechas doradas. No nos referimos a las delicadas babylights o a las populares mechas californianas rubias, nos referimos a esas mechas gruesas que llevó en su momento, Jennifer López.

El regreso de los noventa, no está claro si es por el tiempo que hemos estado encerrados en casa y hemos visto muchas series o películas de esos años, o que la belleza o la moda es cíclica y todo vuelve. Series como Gossip Girl e incluso Sexo en Nueva York, algunos de sus personajes han llevado estas mechas. No es momento de visualizar qué actrices eran, si no saber cómo llevar esta tendencia, que no es nada fácil. De esta manera sí estás pensando en un cambio de look y todavía no sabes si entre melena midi, long bob o marrón chocolate, ahora tienes una nueva opción.

Mechas rubias doradas

Jennifer López con mechas rubias doradas. FOTO: @jlo

¿Quién fue la culpa de traer esta tendencias de nuevo? Estaba claro que Jennifer López. La diva del pop se atreve con todo y apostó por unas mechas doradas gruesas, marcadas y sobre su melena color miel.

Al igual que otras técnicas de iluminación actuales, como el balayage, este tipo de peinado requiere mucho cuidado y por lo tanto, tendrás que acudir con bastante frecuencia a la peluquería. Si quieres conseguir el brillo que tiene la cantante en su cabello, el mejor tratamiento o rutina que puedes hacer desde casa es aplicar siempre un producto hidratante, después del shampoo.

ACONDICIONADOR SÓLIDO (14,00€)

Jabón sólido para acondicionador del cabello. FOTO: Mid/night 00.00 x Miranda Makaroff

Mechones rubios en el interior

Todas recordamos esas mechas que llevó Aitana este verano. Su melena, tanto por el color como por los peinados, nos recordaban a alguna de las integrantes de las Spice Girls. Este tipo de peinados son más de los inicios de los 2000 y no solamente Aitana se atrevió, Dua Lipa se apuntó.

Cuando acudas a la peluquería pide que te hagan una melena bicolor. Si quieres conseguir este contraste, tienes que decolorar esa zona de tu cabello. Después de la decoloración, añade a tu rutina de lavado productos que contengan vitaminas y nada de químicos.

CHAMPÚ NUTRITIVO (9,99 €)

Champú enriquecido con aceite de argán ecológico. FOTO: RITUALS

Cabello castaño oscuro con mechas rubias

Kim Kardashian no podía faltar en la lista de celebrities con mechas de los noventa. De esta manera, mostró a través de Instagram lo bien que quedan estas mechas en cabellos oscuros para dar luz y brillo a las facciones. Eso sí, siempre usa un protector capilar antes de utilizar la plancha del pelo o el rizador.