Cinco cortes de cabello que sientan genial a todas las mujeres con cara redonda

Si estás pensando en cambiar la forma de tu melena y no sabes por dónde empezar, primero de todo tienes que saber qué tipo de rostro tienes. En el caso que tu cara sea redonda, tienes que tener claro que no puedes optar por todo tipo de cortes de cabello, pero eso les pasa a las mujeres que tienen facciones muy delgadas. Conociendo los siguientes trucos no tendrás miedo de acudir a la peluquería, ya que sabrás cuál es el corte que más te favorece. El objetivo de un cambio de look es estar cómoda, sentirse guapa y ver que los rasgos se realce. Todo esto es mucho más fácil de lo que pensamos.

Las mujeres con rostro redondo tienen que tener claro dos aspectos: la longitud y el volumen. Viendo imágenes de celebrities o influencers con cara redonda te darás cuenta de que su cabello se encuentra en el límite de sus labios. Ana de Armas, Blanca Suárez o Selena Gómez son algunos ejemplos de famosas que aunque tengan cara redonda, siempre lucen un beauty look increíble. Pensarás que siempre están cambiando de cabello, pero si te fijas siempre tienen muy marcado tanto el volumen y la longitud. No se salen de esas líneas rojas.

Actress Ana de Armas at the LouisVuitton show during Paris Fashion Week in Paris, France on October 5, 2021. FOTO: Marechal Aurore/ABACA GTRES

¿Has visto el peinado de Ana de Armas en el desfile de Louis Vuitton en París? Brilló tanto por el vestido, el maquillaje y ese flequillo cortina que más abajo comentaremos. Pista: es el mejor corte de cabello para mujeres con rostro redondo.

Apunta todos los cortes de cabello que te vamos a mencionar y describir a continuación. ¡La guía definitiva!

CORTE BOB

Tamara Falcó siempre acierta con el estilo y también con el corte de cabello. Nos encanta porque este peinado porque personaliza mucho la actitud de la mujer y potencia las facciones del rostro. El adecuado para un rostro redondo es que esté por debajo de la barbilla.

FLEQUILLO CORTINA

Actress Dakota Johnson attending the UK premiere of 'The Lost Daughter' during the BFI London Film Festival on Wednesday October 13, 2021. FOTO: Doug Peters GTRES

Este flequillo nunca pasa de moda y si a final decides por este tipo de corte, pide el que lleva Dakota Johnson. Si quieres conseguir un efecto diferente y favorecedor, el mejor es este flequillo.

MELENA MIDI

A primera vista este corte de cabello parece que no está orientado a rostro redondo, pero no es así. La cualidad que tiene la melena midi es que es un corte por la barbilla.

MELENA XXL

Blanca Suárez presentando la nueva colección de baño de Etam. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Desde el primer momento que vimos la melena XXL de Blanca Suárez, no paramos de pensar en ese cabello. Blanca Suárez tiene rostro redondo y para los que digan que el pelo largo no es para este tipo de rostro, muestra cómo queda de bien con las fotos de la actriz.

VOLUMEN ARRIBA Y MUCHAS ONDAS

Actress Scarlett Johansson at the Los Angeles premiere of "Jojo Rabbit" on Tuesday, Oct. 15, 2019. *** Local Caption *** . FOTO: Jordan Strauss GTRES

El icono de rostro redondo y el mejor cabello es Scarlett Johansson. Nunca falla en ninguna red carpet y como sabe que cualidades tiene que potenciar, usa mucho el volumen y las ondas, eso sí, siempre hasta la barbilla.