No sabemos si nos gusta más el nuevo look de LUCÍA RIVERA con flequillo o sus botas altas rosas de lentejuelas

El flequillo vuelve a ser una de las grandes tendencias este otoño y Lucía Rivera como buena modelo y amante del mundo de la moda, lo sabe. Y por eso no ha dudado en sorprendernos con este cambio de look que ha estrenado en el photocall de la serie ‘LOLA’ con el que nos ha maravillado a todos. Ha sido verla y trasladarnos directamente a las modelos de los años 90. Y es que si en algo estamos todas de acuerdo es que no le puede quedar mejor este flequillo y resaltar aún más su belleza.

Lucía Rivera en el photocall de la serie 'LOLA'. FOTO: Jesus Briones GTRES

Por no hablar de su estilismo, y de sus botas altas rosas con estampado de flores y lentejuelas que han sido nuestro ‘crush’ más profundo y sincero de la semana.

Lucía Rivera en el photocall de la serie 'LOLA'. FOTO: Jesus Briones GTRES

Unas botas altas de lentejuelas rosas con estampado de flores y tacón dorado con adorno de Nicolás Montenegro que ha combinado con un vestido de estilo lencero rosa con una blazer oversize negra. ¡Maravilla!

Botas altas de lentejuelas rosa (450€)