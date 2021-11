Fantasía y moda es el vestido de H&M naranja con plumas que nos ha descubierto GRACE VILLARREAL para ser la estrella de todos los eventos

Acabamos de sentir un flechado de esos de amor puro y verdadero. Y no estamos hablando de ningún hombre, si no del vestido naranja de plumas de la nueva colección de H&M con el que Grace Villarreal se ha convertido en toda una diva. ¿Quién dijo que el naranja no era para el otoño? Pues la influencer nos acaba de crear una necesidad de lo más grande con este vestido que nos parece perfecto para todas las cenas y eventos navideños que ya tenemos anotados en la agenda para el próximo mes. ¿Puede ser más fantasía y moda? Ya os digo que no.

Stories de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

Se trata de un vestido de la nueva colección vegana de H&M que ha salido hoy a la venta. La marca ha lanzado una colección vegana totalmente aprobada por PETA, la organización de derechos de los animales People for Ethical Treatment of Animals. Una colección que se aguarda bajo el nombre de ‘Co-Exist Story’ y que ya está a la venta. La colección rinde homenaje a la diversión subversiva de finales de los 90. Piensa en combinaciones cromáticas vibrantes, vestidos de tirantes ajustados y mucha piel sintética y pelo sintético; todo hecho a partir de materiales más sostenibles (y de origen no animal).

Vestido en punto de canalé (59,99 €)