AMOR a primera vista con estas bailarinas de terciopelo que MADRES e HIJAS van a querer llevar iguales todo el otoño como GRACE VILLARREAL

Solo Grace Villarreal podía hacer que nos olvidáramos de todas nuestras botas y botines de otoño para necesitar una bailarinas de terciopelo. ¿Lo mejor? Que son ‘made in Spain’ y además de la sección de niñas. O lo que es lo mismo, las que tengáis hijas, vais a poder ir iguales todo el otoño. ¡Y no puede ser más monas! Además, no solo vas a poder llevarlas con tus vaqueros favoritos, Grace nos ha dejado claro que quedan hasta ideales con el vestido de verano más colorido de Uterqüe. ¡Y nos encanta!

Y son de la marca Victoria. Sí, las mismas de nuestras zapatillas favoritas de pequeñas. Fabricado en terciopelo con una cómoda hebilla rectangular para su cierre y una suela fina de caucho natural 100%. Perfectas para entretiempo e invierno y disponibles en una amplia gama de colores muy fáciles de combinar. A nosotras nos encanta el color burdeos que ha elegido Grace.

Grace Villarreal en sus Stories con bailarinas de Victoria. FOTO: @gracyvillarreal

ODA BAILARINA TERCIOPELO (29,90€)

Bailarinas terciopelo. FOTO: Victoria