Que no te timen en Black Friday: 4 consejos para evitar estafas online

Como cada año el 26 de noviembre llega el conocido Black Friday y con él la fiebre de un consumismo desatado debido a una avalancha de ofertas que muchos españoles aprovecharán para comprar sus productos favoritos a un precio mucho menor del habitual.

No obstante puede que este año sea diferente a otros. Debido a la actual crisis de los contenedores así como la de suministros, esta situación puede incidir en la oferta de productos, haciendo que muchos usuarios adelanten sus compras de diciembre para así asegurarse de no quedarse sin los regalos de Navidad.

A raíz de esta problemática se produce un escenario de gasto desmesurado en el que el internet cobra un papel fundamental, por lo que resulta imprescindible extremar las precauciones a la hora de realizar compras online para así evitar caer en algún tipo de fraude. Por lo tanto, desde la página HelpMyCash.com ofrecen una serie de consejos para que el usuario pueda comprar por Internet con total seguridad.

Hacer pagos con una tarjeta secundaria

Si una persona quiere comprar por internet el uso de una tarjeta prepago o una tarjeta de débito secundaria con poco saldo en la cuenta asociada puede aumentar la seguridad en estos trámites y podría dar tranquilidad a los usuarios, ya que en caso de fraude solo podrían acceder a parte de este dinero.

No obstante esto no siempre es necesario, ya que en muchos casos las entidades bancarias ofrecen al usuario la posibilidad de configurar la seguridad de las tarjetas como establecer ciertos límites o en caso de fraude apagarlas. Asimismo, otra de las alternativas que puede tomar la persona que realiza compras en Internet es recurrir al medio de pago online PayPal.

Comprobar la seguridad de la página web

Con el objetivo de verificar la página en la que se quiere hacer una compra, hay unos sencillos pasos que se pueden seguir. En primer lugar es importante revisar que la web cumple con un protocolo SSL (secure sockets layer), para ello hay que mirar si la URL del sitio comienza con https y al lado izquierdo tiene un candado cerrado. Si la página web aparece con ambas características esto puede garantizar al usuario que la información está cifrada, por lo que los datos se encuentran protegidos.

No obstante puede que aunque no sea una página fraudulenta no todos los comercios online tengan este cifrado, por eso en estos casos en los que se van a compartir datos sensibles es importante que la URL sí que comience por https.

Además otra de las pistas que pueden ayudar al usuario es que estos comprueben si la página web dispone de algún tipo de aviso legal, información sobre la protección de datos y que se detallan todos los términos y condiciones. Asimismo, la persona que va a realizar esta compra puede comprobar el servicio de atención al cliente, y en el caso de aparecer un teléfono extranjero o una dirección de correo electrónico extraña, esta página podría no ser segura.

Buscar opiniones de otros usuarios

En el caso de que el usuario no conozca la empresa en la que se va a realizar la compra, las opiniones de otros usuarios resultan determinantes. Si se trata de una página fraudulenta o el lanzamiento de una marca nueva, lo más probable es que otras personas personas hayan escrito reseñas al respecto en el que explican que el sitio o el producto no es de fiar.

Del mismo modo, el usuario para confirmar la veracidad del comercio electrónico puede comprobar la política de devolución así como las condiciones de envío de los productos, ya que a pesar de que los precios de los productos sean asequibles para los bolsillos de los ciudadanos, el coste de envío puede ser elevado.

Desconfiar de ofertas muy atractivas

Por último, a pesar de que el Black Friday sea una temporada en la que los precios son mucho más bajos de lo normal, hay algunas rebajas que pueden resultar muy atractivas. En este caso, el usuario debe desconfiar y hacer una comparación de precios con respecto a otros comercios, y si este es demasiado bajo no se debe descartar que esta página web este llevando a cabo una estafa.