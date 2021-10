Que llegue el FRÍO de golpe si es para estrenar esta cazadora de BERSHKA (de lo más calentita) de la que se ha enamorado MERY TURIEL

Que no somos muy fans del frío ya lo sabéis, pero después de ver esta cazadora doble faz de nueva colección de Bershka que ha estrenado Mery Turiel, necesitamos que llegue todo el frío de golpe. ¿Aún no la habéis visto? Pues encima es de colo marrón, una de las grande tendencias de este otoño. De efecto piel, con borreguito en cuello, ribetes y puños, y perfecta para cualquier tipo de look.

Sí, has leído bien, para cualquier tipo de look. Aunque en nuestro imaginario colectivo este tipo de cazadoras son para looks más casuals, Mery Turiel nos ha dejado claro que es perfecto para llevarlo también con un vestido para salir de fiesta con las amiga y con unas botas altas.

Cazadora doble faz (49,99€)

Cazadora doble faz. FOTO: Bershka

Cazadora doble faz. FOTO: Bershka