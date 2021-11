Todos los abrigos que son un básico para cualquier fondo de armario y así nunca pasar frío

No podrás decir que no has estado advertida de la llegada del frío. Durante semanas te hemos enseñado cómo tienes que vestir en una noche de sábado helada, qué vestido es el mejor para ir con medias de colores o cuáles son las botas moteras más virales. Si todavía no tienes el abrigo de este otoño/invierno, no te preocupes porque como el frío llegó más tarde, las firmas han sacado sus mejores versiones de abrigos un poco más tarde. Olvídate de abrigos largos en tono oscuro, ya no es así. Todas las prendas que hemos descubierto tienen estampados, colores llamativos e incluso son bicolor.

El paso más complicado para escoger un buen abrigo y que sea un básico de fondo de armario, es saber cómo se puede combinar. Pantalón de tiro bajo o alto, falda midi de tejido vaquero e incluso una buena minifalda de cuero son opciones para un look de celebrity. No pierdas tiempo y deja la chaqueta vaquera o esa americana que ya no te abriga para nada. El frío ya está aquí y necesitas un buen abrigo.

¡Nos encanta el abrigo verde aceituna de María Pombo! Como siempre nos encanta todo lo que lleva la influencer y este abrigo se convirtió a los pocos minutos, en una prenda viral.

Esta temporada tiene un rasgo principal y es la vuelta de la diversión en la moda. Todos los abrigos que hemos seleccionado tienen colores vivos, estampados geométricos y por supuesto, quedan bien con todo. Después de la pandemia, queremos llevar moda de fiesta y sacar todos nuestros mejores outfits a la calle. Una tendencia que es visible en el street style de cualquier ciudad.

Atenta a todos los abrigos que hemos atrapado al momento en las firmas de confianza. ¡Te encantará!

ABRIGO DE MUJER BÁSICO SOLAPA (29,99 €)

Abrigo largo con estampado vichy. FOTO: Sfera

¿Un abrigo largo y elegante a la vez? Aquí tienes la prueba de que es real esta combinación. Por cierto, arriesga y un pantalón con estampado.

ABRIGO LARGO ACOLCHADO (149 €)

Abrigo largo en tono rojo teja. FOTO: El Corte Inglés

Como nos gusta todo lo que sea acolchado. Este abrigo es el ideal para cuando estés en la nieve con amigos o para sobrevivir al frío de Madrid.

ABRIGO LANA OVERSIZE (109,00€)

Abrigo negro largo con mezcla de tejidos. FOTO: Zara

Gracias Zara, porque de nuevo nos has solucionado la búsqueda de un abrigo que combine con todo. Esta prenda oversize está pensada para llevar con tu mejor vestido de noche o con el chándal para ir al gym.

ABRIGO LARGO MARRÓN EFECTO PELO (39,99 €)

Abrigo extra largo muy calentito. FOTO: Pull&Bear

Seguramente cuando has visto este abrigo de pelo, ya estás pensando qué botas usarás. El efecto pelo es lo mejor de esta prenda. ¡No pierdas tiempo!

ABRIGO HOMBRO CAÍDO (29,99 €)

Abrigo en tono verde menta. FOTO: Bershka

El color verde es el tono del 2021. Un abrigo en esta gama cromático es una gran inversión. Llena de color el armario.