Los mejores accesorios para añadir un toque elegante y atrevido a un abrigo clásico

Si todavía no tienes el abrigo indicado para este invierno y tienes que buscar entre tus prendas antiguas, no te preocupes todo tiene solución. Solamente necesitas tres accesorios para añadir matices que harán que tu abrigo sea totalmente nuevo. Olvídate de gastar una gran cantidad de dinero y tener que ver tu cuenta en números rojos, el 2021 es el año del consumo sostenible. Por cierto, renovar el armario no significa cambiar todo y tirar. Puedes coger prendas de fondo de armario y reutilizarlas con trucos sencillos.

La siguiente técnica que vas a conocer a continuación es muy sencilla. Está basada en usar los accesorios que están en tendencia, y así el foco de atención no estará en el abrigo. Mediante una estrategia de actualización, logrará un look nuevo y repleto de tendencias. ¿Cuáles son los accesorios que tienes que tener desde ya? Solamente son tres y son los siguientes: Gorra de visera, una bufanda amplia con mucho color y un bolso con un buen estampado.

Tanto Claudia Parras como Elisa Serrano siempre llevan abrigos neutros, pero añaden complementos a sus looks que cambian radicalmente su apariencia. ¡Sigue sus ejemplos! Ellas nunca olvidan sus sneakers como básico y por supuesto algún accesorio del que te hemos hablado antes.

¿Dónde están los mejores accesorios?

Como siempre, ya hemos realizado una buena investigación y tenemos las firmas claves para tener los mejores accesorios.

GORRA DE DEPORTIVA (29.99€)

Gorra deportiva. FOTO: Cocowi

Seguramente ya has visto la historia de esta gorra, pero si no es así este accesorio desde ya tiene que ser tuyo. Ana Boyer la llevó hace un tiempo y nos enteramos porque subió una imagen a Instagram. Es una gorra que no está dentro de las marcas de confort y así conocerás otras firmas.

MAXI BUFANDA DE CROCHET (19.99€)

Maxi bufanda de crochet. FOTO: Parfois

Con esta bufanda nadie se fijará en el abrigo. Este accesorio de Parfois es perfecto para cualquier prenda aburrida y con un color triste. El tejido crochet desde hace un tiempo está en su máximo auge. No pierdas la ocasión y lleva algo de este tejido. Opta por el vestido de Madame de Rose o esta bufanda. ¿Con cuál te quedas?

BANDOLERA ACOLCHADA (39,99 €)

Bolso con estampado damero en verde y blanco. FOTO: Mango

No nos puedes negar que este bolso no es el mejor de este año. Tiene todas las tendencias, es decir, el estampado damero, el efecto acolchado o los dos colores del 2021, verde y blanco, convierte a la bandolera de Mango en la clave para disimular una prenda aburrida. No pierdas tiempo y consigue este bolso.