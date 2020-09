Paula Echevarría se apunta a la tendencia del vestido sudadera para su primer look de embarazada

¿Baby boom de nuestras celebrities durante el confinamiento? Sin duda tenemos a la mayoría de nuestras famosas, influencers e insiders de moda nacionales embarazadas, así que no nos van a faltar looks premamá en los próximos meses. Lo bueno es que de momento sus looks nos sirven tanto para chicas no embarazadas como para embarazadas. Y para muestra un botón con este primer look de Paula Echevarría después de conocer que va a ser mamá de nuevo.

Después de un tiempo en el olvido, las sudadera han regresado a la primera línea de la moda, tanto en la pasarela como en las prescriptoras de moda e ‘insiders’ que se han vuelto sus principales prescriptoras. ¿Hay algo mejor que ponerse una sudadera cuando refresca? Si, una sudadera vestido que haga las dos funciones y que la puedas lucir con una zapas o incluso unas botas cowboy o de caña alta. Ya os avisábamos hace unos días que los vestidos sudadera eran una de las grandes tendencias del otoño y Paula Echevarría ha sido la última en sumarse a ella.

Así hemos podido ver a Paula Echevarría con un vestido corto sudadera en clave ‘oversize’ con mangas abullonadas en color rosa frambuesa de su nueva colección para Space Flamingo que ya está disponible en su página web y que la actriz ha comentado que lleva en talla L. ¿Su precio? 90€.