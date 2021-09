¿Peto tejano? Claro que sí y más en invierno y si estás embarazada

Si estás embarazada como si no lo estás, el peto vaquero es la prenda que conquistará este otoño. Todas las influencers y famosas tienen uno, y no pueden ser más originales y bonitos. Si quieres tener una inspiración para crear un buen look, solamente tienes que ver las últimas imágenes de Laura Matamoros. En su segundo embarazo, apuesta por ropa cómoda, pero sin perder el estilo y las tendencias de esta temporada. La futura mamá escogió un peto vaquero de Zara con una camisa de flores con manga abullonada. Con dos sencillas prendas, logró un outfit con dos funciones: presumir de embarazo y estar a la última.

El peto vaquero nunca desapareció, pero parece ser que este invierno volverá con más fuerza que nunca. No hay un peto igual en cada tienda, todos tienen detalles diferentes. Encontrarás petos con escote recto, bolsillo delantero o con pata de elefante. ¿Con cuál te quedas? Es una decisión difícil, pero estamos seguras de que encontrarás el peto perfecto para este otoño e invierno.

¿Tienes un presupuesto ajustado? No te preocupes hay petos de diferentes tipos y unos precios muy económicos. Y si no quieres llevar el clásico denim, hemos encontrado petos en diferentes colores y algunos con estampados. Eso sí, todos los estampados están dentro de las tendencias.

Se van acercando las temperaturas más bajas, y por ese motivo es una buena ocasión para encontrar un buen peto. Si este verano lo has llevado en verano con un tejido de lino, este invierno lo llevarás en denim y de tiro alto.

Y por supuesto, Paula Echevarría o María Pombo, cuando estuvieron embarazadas llevaron un peto vaquero. Ambas usaron camisa y calzado deportivo. No pierdes estilo y además consigues presumir la barriguita.

Por cierto, todos estos vaqueros como se pueden ajustar lo llevarás en otras ocasiones. De esta manera, reciclas ropa y te servirá este peto para otras ocasiones. Puedes crear un buen look para una reunión de trabajo o una cena por la noche.

María Pombo con peto vaquero. FOTO: @mariapombo

Si te has decidido por tener el mejor peto vaquero, aunque no estés embarazada mira la siguiente lista. Esta prenda es una de las favoritas de las famosas, porque se ajusta al cuerpo y consigue moldear la silueta.

¿Con qué combinar el peto vaquero este otoño?

Una blusa con estampado de flores, de un color en tendencia como es el violeta o la clásica camisa negra. En cuanto a los accesorios o zapatos, no te olvides de unas zapatillas coloridas o un bolso mini. Con esto nunca fallarás en ninguna ocasión.

Mira la siguiente lista de los mejores petos vaqueros. No conseguirás decidirte por uno.

PETO LARGO VAQUERO (39,95€)

Peto vaquero con bolsillo delantero. FOTO: Zara

PETO VAQUERO 100% ALGODÓN (29,99€)

Peto vaquero con estampado de rayas. FOTO: Pull&Bear

PETO VAQUERO CAPRI (39,99 €)

Peto vaquero verde FOTO: Mango

PETO VAQUERO DE PIERNA ANCHA (14,00€)