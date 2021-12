Ana Moya tiene el blazer con lentejuelas de Lefties para los eventos de última hora

Tendrás el armario hasta arriba de las últimas novedades de fiesta, pero seguramente no sabes qué usar para Nochevieja o Navidad. Este dilema que tenemos todas, cada día, se resuelve con facilidad si tienes un básico de fondo de armario. Ana Moya, como siempre, es nuestra salvadora y nos ha enseñado cuál es el blazer con lentejuelas más bonito y económico de Lefties. Olvídate de buscar inspiraciones en Instagram o TikTok para conseguir el mejor look de la noche. Con una prenda sencilla y con mucho brillo, no necesitarás prendas incómodas e incluso muy cortas. Ya conoces el dicho, menos es más.

Al igual que Zara, Lefties es nuestra marca de confianza para compras seguras. Si tienes una cena de última hora o un evento exclusivo que te han llamado hace cinco minutos para acudir, esta firma te ayuda a tener la prenda para estar siempre perfecta.

Después de ver cómo es el blazer cropped de Ana Moya, estás pensando en si es mejor un pantalón de cuero o un minifalda negrea. En esa decisión, no nos vamos a meter.

BLAZER CROPPED DE LENTEJUELAS (29,99 €)

Blazer cropped negro con lentejuelas. FOTO: Lefties

Por menos de 30 euros, esta blazer de celebrity puede ser tuya. No hace falta tener la cuenta en números rojos, para tener el mejor armario.