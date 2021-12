Todos los vestidos de Nochevieja para mujeres de más de 60 años para ser la gran protagonista en una noche muy especial

En 14 días, llega una de las noches más especiales del año y es Nochevieja. Durante todo el día, se suelen recordar con amigos y familia, los mejores momentos de cómo fue el 2021 y qué objetivos se quieren alcanzar el próximo año. Como es una de las noches más mágicas, tienes que lucir piernas infinitas y en consecuencia, escoger un vestido único y especial. Olvídate de prendas anchas o tejidos simples, y apuesta por vestidos que toques de los años noventa y con mucho brillo. Si tienes 60 años, y estás pensando en un aburrido traje, después de ver la colección de vestidos para el 31 de diciembre, vas a pensar al momento cuál es el mejor beauty look con el fin de impresionar a todo el mundo. ¡Estarás espectacular!

Estamos seguras que tienes ya pensando en cómo será la cena o qué joya meterás en la copa para brindar. Por ese motivo, para hacerte más fácil la Nochevieja, no pierdas detalle de todos los vestidos. Eso sí, lo más importante para lucir las siguientes prendas es la actitud.

Instagram es una gran fuente de inspiración y por eso, tienes que empezar a seguir a influencers con 60 años. Todas ellas, tienen looks increíbles y consiguen que una prenda que imaginabas que solamente una mujer de 20 o 30 años la podían llevar, te olvidarás de esos prejuicios.

La búsqueda del mejor vestido es complicado, pero con nuestra ayuda, no tendrás ningún problema. Tanto para la cena de Navidad, la comida con amigas para el regalo de amiga invisible o Nochevieja, siempre tienes que escoger el vestido que te haga sentir más guapa. Nunca pierdas la esencia de tu estilo.

La clave para ser elegante y atrevida a los 60 años, la tiene solamente una influencer: Grece Ghanem. Ella demuestra cómo la edad es solo un número, y si quieres lucir piernas o llevar un top corto, no tienes que decir un no. Todos sus looks parecen estar sacados de una auténtica pasarela. Cada temporada siempre es el foco de los fotógrafos cuando luce las últimas tendencias en el street style.

¿Cómo tiene que ser un vestido de Nochevieja?

Primero de todo, tiene que tener algún brillo, después un color de temporada y por último, el corte de la prenda, cuanto más pequeño mejor . Todos los vestidos, te recordarán al clásico Hollywood. Sentirás que estás subiendo las escaleras del mítico e icónico Museo Metropolitano de Arte.

Ahora coge papel y boli y añade a tu cesta virtual los siguientes vestidos.

VESTIDO LENTEJUELAS ESCOTE RECTO (22,99 €)

Vestido corto con lentejuelas. FOTO: Pull&Bear

Los años noventa no tienen que estar apartados de tu armario. La Nochevieja es una ocasión perfecta para llevar este vestido corto y sexy.

VESTIDO CORTO LENTEJUELAS (49,95€)

Vestido de manga larda en tono dorado. FOTO: Zara

Como una auténtica estrella de una red carpet, este vestido es perfecto para ser la protagonista de la noche más divertida.

VESTIDO LENCERO CON APLICACIONES (20,99 €)

Vestido lencero con toques plateados. FOTO: H&M

¿Un toque elegante en Nochevieja? Claro que sí, y con este vestido de H&M por 20 euros lo tendrás.