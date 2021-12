No encontrarás un vestido de NOCHEVIEJA más elegante que el de Begoña Vargas para ser la reina de todas las fiestas

Ahora sí que sí, amigas, la cuenta atrás para la Navidad ya está activada. Ya no es que lo diga Mariah Carey o las películas navideñas de Antena3, es que queda una semana para Nochebuena y nuestras ganas de looks festivos va en aumento. Bueno por eso y también por culpa de Begoña Vargas que por segunda vez esta semana se ha marcado un lookazo de esos que nos sacan todos los suspiros de amor. Y es que por algo se ha convertido en una de las actrices españolas mejor vestidas del momento. Y también sus beauty looks de fantasía.

Esta vez nos ha enamorado en el evento que organizó Pinko en su tienda de la Calle Serrano en Madrid. ¿Quién no quiere copiarla para Nochevieja?

Begoña Vargas en el evento de Pinko en Madrid. FOTO: Pinko

La actriz que está triunfando con “Las leyes del Frontera” en Netflix, amadrinó al evento con un vestido de pailettes en tono plata. Una prenda perfecta para cualquier ocasión especial, y para triunfar en todas las fiestas y cenas navideñas.

Vestido pailletes (395€)

Vestido lentejuelas. FOTO: Pinko

¿La mala noticia? Que en la web de la firma solo está disponible en azul, pero también os decimos que creemos que aún nos gusta más en este tono para las fiestas navideñas.