Los vestidos de fiesta más brillantes y espectaculares para Navidad o Nochevieja

El mes de diciembre es sinónimo de vacaciones, fiestas con amigos o celebraciones con familiares como Navidad o Nochevieja. Para estar preparada y conseguir el mejor look, solamente tienes que saber cómo es tu estilo, qué color te queda mejor y si quieres un corte largo o mini en la falda o vestido. Después de contestar a estas tres cuestiones, debes empezar la búsqueda más complicada del año, junto al mejor bikini o bañador del verano.

Centenares de colores o estampados e infinitos acabados son los matices que están marcando los vestidos más buscados por todas. Es complicado poder comprar solamente una prenda, por ese motivo, siempre es bueno tener varias opciones y así poder jugar con la moda y el estilismo. No te conformes con las versiones que dan las firmas de moda con sus modelos. Añade tonos o incorpora accesorios que estén dentro de tu forma de vestir.

El vestido que llevó Natalia Coll para el cumpleaños de María Fernández-Rubíes nos enamoró desde el primer momento. Es un vestido mini y negro, que fusiona genial con complementos brillantes y con un beauty look donde el pintalabios es el protagonista. Un buen ejemplo para copiar esta Navidad.

Claves para encontrar el mejor vestido:

1. Rosa, roja o negro son los colores más prácticos.

2. Usa el brillo y la lentejuela.

3. Tener claro el corte del vestido o la falda.

4. No tengas miedo al terciopelo.

5. Añade toques noventeros al conjunto.

Solamente aplicando estas cinco normas, tendrás el mejor outfit de Navidad o Nochevieja. Te aseguramos que menos es más, y que no necesitas sentirte disfrazada en estas fechas señaladas. El aspecto más importante es estar cómoda. ¡Son noches muy largas!

Da igual si tienes 20, 40 o 60 años, encontrar un buen conjunto hará que te sientas fuerte y sexy. El truco de Vicky Martín Berrocal a la hora de elaborar sus looks es conocer muy bien su figura y saber qué quiere potenciar. Otras dos claves que tienes que añadir a la hora de buscar el mejor vestido.

¿Qué puede mejorar el look con el vestido de tus sueños? Claramente, un buen beauty look. No pienses que al ser Navidad o Nochevieja, el maquillaje tiene que ser excesivo o con mucho color. Opta por un pintalabios oscuro, eyeliner marcado y unas pestañas de infarto. ¡Perfecta en cinco minutos!

Al igual que la madre, Alba Díaz deslumbra por sus vestidos y ahora más por el maquillaje que suele llevar.

Coge papel y boli. Aquí tienes todos los vestidos que hemos recogido de nuestras firmas favoritas, y de las tuyas.

VESTIDO TERCIOPELO CADENA (29,95€)

Vestido con cadena en el hombro de escote asimétrico. FOTO: Zara

VESTIDO SATINADO ABERTURA (69,99 €)

Vestido de diseño largo con cuello redondo. FOTO: Mango

VESTIDO GLITTER CUT OUT TIRAS (35,99 €)

Vestido noventero en tono plata. FOTO: Bershka

VESTIDO DE LENTEJUELAS (49,99 €)

Vestido midi con lentejuelas. FOTO: H&M

VESTIDO VERDE CON FLECOS (62,35 €)

Vestido estilo americana de manga larga. FOTO: Saint Genies

VESTIDO CORTO TERCIOPELO (35,99 €)