Llega el INVIERNO y estos son los jerséis de marca española más bonitos para lucir los meses más fríos del año

¿Más frío? No se si estoy mentalizada para eso, lo que está claro es que hoy 21 de diciembre empieza oficialmente el invierno aunque parece que ya llevemos meses viviendo en sus frías temperaturas. Pero no, amigas. Los cinco grados de ayer en Madrid aún eran otoño. Pero no os preocupéis, que mujer previsora vale por dos y aquí os traigo una lista de jerséis de lo más calentitos de marca española.

Porque el frío llegará (aún más), pero nosotras seguiremos luciendo en tendencia y de lo más calentitas con estas opciones.

BASICO JÉREZ (29,99€)

Jersey vestido. FOTO: Básico Jérez

La casita de Wendy (210€)

Jersey FOTO: la casita de wendy

Jersey. FOTO: Kling

Jersey pata de gallo. FOTO: Uterque

Como veis, son jerséis de lo más especiales que te hacen el look por completo ya sea con unos simples vaqueros o una falda. Ande yo caliente y en tendencia.