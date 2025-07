Una escocesa que viaja a Barcelona asegura que ligar aquí es muy diferente: "No necesito..."

El amor puede ser algo muy complicado pero a la vez lo más espontáneo del mundo. A veces ocurren esas situaciones en las que una persona 'se topa', cuando menos se lo espera, con la persona que finalmente termina siendo su pareja y, en otras ocasiones, varios tratan de buscar el amor verdadero a través de las citas hasta que dan con la persona indicada. Pueden ser, o bien muy emocionantes, o bien algo desconcertantes, ya sea por las apps, los malentendidos o por las expectativas.

Estas también pueden darse incluso al hacer las maletas y mudarse a otro país donde, sin planearlo, se puede encontrar a alguien totalmente desconocido con la que tener un encuentro romántico. Pese a que muchos opinan que la dificultad de los idiomas puede aumentar las barreras, el cambiar a un entorno diferente puede hacer que alguien en concreto destaque, por lo que los demás se estarían fijando en esa persona en concreto. Algo así le ha pasado a una escocesa que se ha mudado a Barcelona y que ha asegurado que se está llevando una buena experiencia de ello.

"Salir con alguien en Reino Unido era monótono"

Se trata de Danielle Fleming, una escritora que ha publicado en el medio Business Insider cómo ha sido su experiencia viajando a la Ciudad Condal. A principios de 2025, esta joven de 33 años decidió dejar atrás su vida y alojarse en España. Asegura que no se mudó especialmente para tener citas con gente española pero, "siendo una mujer soltera y joven, definitivamente era parte del atractivo de una ciudad tan alegre y divertida".

Esta escocesa ha sido clara y ha apuntado que "salir con alguien en el Reino Unido se estaba volviendo bastante monótono". De hecho, tenía que recurrir a aplicaciones para encontrar a un público acorde a sus gustos. No obstante, ahora en Barcelona todo había cambiado a mejor y ya no necesita "apps para encontrar citas y no he pagado ni una sola vez".

"Todo es mucho más fácil"

Esta ha sido la principal diferencia que ha encontrado con respecto a su país de procedencia, lugar en el que "parecía que la única forma de conseguir una cita era descargarse una app", algo que tampoco la daba garantías, indica. La contraparte de Barcelona es que los hombres le han pedido salir "de una forma más civilizada, ya que en Escocia rara vez se me acercaban a menos que hubieran bebido bastante alcohol", declara.

Lo cierto es que, a pesar de haya una facilidad más grande para ligar en persona, las apps de citas se usan igualmente en Barcelona. "La más utilizada aquí es Bumble. Me la descargué enseguida y es donde he tenido más éxito", asegura. Además, suma que todo es mucho más fácil a través de esta red social, ya que la gente comunica, desde un principio, qué es lo que quiere.

"Me gusta que el hombre pague en la primera cita"

Algo con lo que Danielle se quedó sin palabras fue con los planes que se hacen en Barcelona cuando se tiene una cita. "En Glasgow, lo de ir a bailar no era una opción, pero cuando un chico en Barcelona me invitó a un club de salsa y bachata, me quedé sin palabras", redacta.

Además, también hace mención a que jamás ha pagado ni una sola cita en España; se refiere a que si se va a tomar algo o a cenar, por ejemplo, no tiene que pagar la cuenta porque se le adelantan. "Me llaman anticuada, pero a mí me gusta que el hombre con el que salgo pague en la primera cita", expresa.