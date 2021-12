La camiseta de rayas perfecta existe y GRACE VILLARREAL tiene claro que hasta ‘Emily en París’ la luciría en todos sus looks

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Pero conseguir la camiseta de rayas marineras perfecta no es fácil, pero Grace Villarreal dice que existe y es de su marca The Villa Concept. Y también Melissa Villarreal nos lo ha confirmado. Lo que tenemos claro es que ‘Emily en París’ no se la quitaría en toda la segunda temporada de la serie.

Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Una camiseta de lo más básica pero con mucha historia y que nunca falta en el armario de las mujeres mejor vestidas de la historia. En los años 20, las mujeres adineradas y cultivadas de París que frecuentaban la Riviera francesa; en los años 30, John Wayne en Mares del sur. En los 50 y 60, Jean Seberg, Picasso o Brigitte Bardot. En los 80 fue Jean Paul Gaultier, después Kurt Cobain. Y en los 2000, Alexa Chung la hizo más vigente que nunca. Y ahora ‘Emily en París’ de Netflix para el mundo.

The Sailor Shirt (55€)

Camiseta rayas marineras. FOTO: The Villa Concept

Camiseta de rayas azul marino. Diseño exclusivo, manga recta para mejor fit y comodidad, ligeramente oversize y con detalle bordado de la característica V de la marca. The Sailor Shirt ha sido elaborada con 100% algodón orgánico, respetando en su producción a los trabajadores y al medio ambiente. Diseñado en España y producido en Portugal.