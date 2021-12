Grace Villarreal ha encontrado el traje negro de Primark que las chicas altas van a llevar en Nochevieja porque estiliza las piernas

Es hora de ir buscando en nuestro armario las prendas claves para triunfar en las próximas cenas o fiestas. A pesar que el tiempo no acompañará en estas semanas, por el frío y la lluvia, no tienes que renunciar a ir elegante y sofisticada. Grace Villarreal ha enseñado en Instagram, un total look con el cual se tiene que sentir muy orgullosa porque va a ayudar a todas las mujeres altas. La influencer encontró un traje negro en Primark, que pueden usar todas las chicas altas y además, consigue moldear la figura. ¡Qué más podemos pedir!

Aunque tengas en el armario, el vestido con lentejuelas más bonito para Año Nuevo, este traje te servirá para ir a comidas o cenas, más elegante que nunca. Grace Villarreal entró a Primark y encontró en menos de cinco minutos el traje negro que podremos usar también cuando volvamos a la oficina.

La influencer ha escogido para complementar el look, un mini bolso de lentejuelas y una coleta alta. Ambas elecciones añaden un toque noventero. Por cierto, si te fijas el pantalón que luce Grace Villarreal tiene talle alto que es ideal para las chicas altas.

Story de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

Historia de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

Está claro que Grace Villarreal encuentra siempre la prenda que abre el cajón de ser la mejor vestida. No dudamos que las dos hermanas, tanto Melissa como ella, nos darán trucos para estas fiestas.