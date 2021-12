Hasta ‘EMILY EN PARÍS’ va a enamorarse de la falda de pata de gallo y botones joya de Uterqüe que AMELIA BONO ha elegido para una tarde de chicas

No amigas, aún no he visto ni un capítulo de ‘Emily en París’, me los estoy reservado para los tres días de vacaciones que voy a tener en Navidad. Pero oye, las ganas son máximas eso sí. Pero ha sido ver el último look de Amelia Bono y pensar irremediablemente en los looks de Emily. Y como no, esta preciosa falda de pata de gallo de estructura y botones joya es de nueva colección de Uterqüe. ¿Qué raro, eh? Ya está claro que Amelia Bono se ha comprado toda la tienda entera antes que la cierren.

Para una tarde de chicas con su hermana, Amelia ha lucido esta falda con un jersey negro de pico, blazer negra y botas negras cowboy.

Amelia Bono en su cuenta de Instagram. FOTO: @ameliabono

Falda estructura botón joya (79€)

Falda botones joya. FOTO: Uterqüe

La colección está inspirada en el nuevo comfort, utilizando una paleta de colores vibrante que denota optimismo. Confeccionada en tejido de pata de gallo con estructura y detalle de botón joya decorativo en delantero. Cierre mediante cremallera invisible en la espalda. Una falda corta diseñada para un fit acomodado a la figura.