Porque el look más básico de la eterna parisina sigue encandilando al mundo de la moda

Da igual la época del año que sea o el tiempo que pase, siempre que veo una foto de mujeres como Jane Birkin, Catherine Deneuve o Brigitte Bardot me viene a la cabeza el mismo pensamiento: ¡que estilazo! Y es que sus looks son esos que no solo perduran con el paso del tiempo, si no que a veces parece que incluso mejoran. Y todas tienen lo mismo en común, su nacionalidad (excepto Jane Birkin, que aunque es inglesa, por esas cosas del destino, acabó convirtiéndose en el epítome del parisina).

Y es que las francesas, pero especialmente las de la capital, desprenden ese “je ne sais quoi” que consigue hacer que hasta las prendas más básicas luzcan como todo una declaración de moda. y quizás esa sea la clave, la simplicidad. El escoger prendas atemporales y de fondo de armario de cierta calidad, muy en consonancia con esta tendencia hacia una moda responsable y sostenible y dejar atrás el consumo masivo e impulsivo que venía imperando en los últimos años.

Tras años de estudiar su estilo al detalle, y no solo el de las musas de los 60, si no también el de sus nuevas herederas, ahora musas del “allure” parisino en Instagram he conseguido dilucidar algunas de sus claves, más allá de la clásica boina o la camiseta de rayas. También otra de las claves es recurrir a marcas clásicas que llevan siendo especialistas en ciertas prendas toda la vida. Pero vayamos paso a paso. Estas serían de arriba abajo las prendas que tienes que tener para convertirse en una parisina “de pro”.

Camisetas y camisas en colores básicos y oversize

Lo mejor es optar por estas prendas de fondo de armario de buena calidad. Además ahora las marcas ofrecen muchas opciones en materiales sostenibles y de corte unisex. Si quieres llevarla todo el año opta por un tamaño más bien ancho, y eso sí, muy importante que los colores sean siempre básicos para conjuntar con cualquier look: negro, blanco, beige...

Vaqueros azules y de corte recto

Y es que no importa las tendencias que traiga la moda en cada momento, pitillos, rotos, anchos... Los pantalones rectos siempre tienen cabida en nuestro armario. Que se lo pregunten si no a nuestras madres, como cada año seguían encontrando este tipo de silueta aunque la moda intentase imponer lo contrario.

Complementos especiales

No solo nos referimos al bolso de mimbre, que también, si no a accesorios de calidad que den un toque diferente y cool a cualquier look. Ese que marca la diferencia entre un estilismo sencillo y el de toda una prescriptora de moda: unos zapatos artesanales, un pañuelo de seda en el pelo o puede que una joya especial y de aire vintage.