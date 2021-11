Estas son las botas negras más bonitas de MANGO y además GRACE VILLARREAL dice que son mega cómodas

Si hay algo que no falta ningún invierno en el armario de las que más saben de moda, son unas botas altas negras clásicas. Y Grace Villarreal como buena influencer lo sabe. Por eso no ha tardado en hacerse con estas botas negras de Mango que son magia y moda. De esas que te hacen el look: básicas, negras, elegantes y de lo más bonitas. Porque menos es más y estas botas altas negras de Mango son un ejemplo de ello.

Una botas con tacón rectangular, caña alta y punta redonda con tacón de 10 cm. Grace Villarreal las ha combinado con un vestido negro, una blazer oversize y un mini bolso con brillos.

Bota alta tacón piel (89,99€)

Botas altas. FOTO: Mango

