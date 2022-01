El abrigo de cuadros es la prenda más atemporal que puedes tener este año

Empezado el año nos hemos propuesto una misión. Además de sacarle el máximo partido a las rebajas, de crear por fin el codiciado fondo de armario de básicos atemporales y por supuesto de descubrir, y a ser posible lucir, antes que nadie alguna de las tendencias más potentes de la próxima temporda, queremos invertir lo que queda de invierno en prendas que podamos usar no solo hasta la llegada de la primavera, si no durante varios inviernos más sin arrepentirnos y sin tener esa sensación de horror que nos pasa a todas a veces cuando procedemos a cambiar el armario de temporada, y nos encontramos con alguna sorpresa inesperada de la que ni siquiera nos acordábamos.

Evitar todo esto, incluso que haya prendas con la etiqueta todavía puesta después de meses en nuestro poder es realmente el epicentro de esta corriente que no paramos de oír por doquier y que muchos llaman compra consciente o responsable. Realmente lo que se esconde tras este lema no es más que esto. Analizar lo que tenemos, mirar bien lo que necesitamos y elegir aquellos objetos que nos acompañarán el mayor tiempo posible. Sin renunciar a las modas, pero teniendo una visión de futuro que nos haga ver toda la rentabilidad que vamos a sacarle realmente a una prenda. Algo que además es mucho más fácil cuando se trata de prendas de invierno, pero especialmente de los abrigos.

El famoso modelo camel de corte sartorial y masculino o diseño negro atemporal son apuestas seguras que seguro que ya tienes. Pero si lo que estas buscando es que sea atemporal pero a la vez especial, puede que no te hayas planteado esta opción: el abrigo de cuadros. Lo cierto es que consigue dar un rollo diferente y muy cool a cualquier look, y da igual el tiempo que pase, siempre que lo usamos produce el mismo efecto epatante.

Abrigo de cuadros con cuello con solapa, de Springfield (29,99 euros)

Abrigo de cuadros con cuello con solapa, de Springfield FOTO: Springfield

Abrigo gabardina largo a cuadros, de La Redoute (53,99 euros)

Abrigo gabardina largo a cuadros, de La Redoute FOTO: La Redoute

Abrigo scarlett largo con estampado de cuadros, de Brownie (99,90 euros)

Abrigo scarlett largo con estampado de cuadros, de Brownie FOTO: Brownie

Abrigo de entretiempo ‘Elsie’, de Vero Moda (89,99 euros)

Abrigo de entretiempo ‘Elsie’, de Vero Moda FOTO: Vero Moda

Abrigo de lana con estampado de cuadros, de Only (42,45 euros)

Abrigo de lana con estampado de cuadros, de Only FOTO: Only

Solo hay que echar un vistazo al street style o a las cuentas de nuestras influencers favoritas para ver como invierno tras invierno cuentan entre sus estilismos con algún diseño de este tipo. Y lo cierto es que nosotras no podemos estar más de acuerdo.