Las mujeres de 50 con más estilo tienen estas prendas en su armario

Seguro que has oído una y mil veces que no hace falta tener una cantidad inmensa de ropa para conseguir lucir perfecta en cualquier ocasión. Por el contrario, lo que si necesitas es invertir en prendas de calidad y atemporales, que además de ser las que mejor resisten el paso del tiempo combinan entre sí y con el resto de tu armario. Aunque quizás es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, te aseguramos que al final es una de las mejores decisiones que puedes tomar en cuestión de moda. Y por varias razones. Primero por el ahorro que supone comprar solo ciertas prendas que aunque tengan un precio superior del que estás acostumbrada las usarás tanto y durante tanto tiempo que realmente te parecerán baratas. Segundo porque con el esfuerzo que está haciendo la industria en el consumo consciente y responsable nada mejor que apostar por básicos, preferiblemente de marcas sostenibles, que sean lo más respetuosos posibles con el medio ambiente. Y tercero porque cada vez vivimos en sitios más pequeños, y disponer de espacio útil y bien organizado es todo un lujo, así que dejar en tu armario aquellas prendas que realmente uses y prescindir de todo lo demás realmente te ayudará a sentirte mejor contigo misma.

Dicho todo esto, estas son las 4 prendas y el complemento con el que conseguirás ese envidiado armario por que parece que no pasa el tiempo. ¡Toma nota!

Unos vaqueros clásicos

Vaquero de tela orgánica, cintura alta y pernera recta, de Wandler (210 euros)

Vaquero de tela orgánica, cintura alta y pernera recta, de Wandler FOTO: Wandler

Sabemos que los vaqueros de color medio, esto es ni muy claro ni muy oscuro, corte recto y tiro medio son los encumbrados como vaqueros clásicos por excelencia. Pero lo cierto es que repasando a nuestros iconos de estilo de más de 50 hemos comprobado que prefieren apostar por modelos de color un poco más oscuro, y pernera o bajo un poco más ancho.

Unas zapatillas blancas

Zapatillas Superstar de ante y piel envejecida con adornos de abalorios, de Golden Goose (430 euros)

Zapatillas Superstar de ante y piel envejecida con adornos de abalorios, de Golden Goose FOTO: Golden Goose

Las bailarinas son el básico por excelencia del zapato blanco, al que se les ha unido recientemente el zapato veneciano y puede que hasta el mocasín. Pero lo cierto es que las zapatillas blancas son perfectas tengas la edad que tengas.

Un jersey de cashmere

Jersey de cashmere de cuello redondo en color piedra, de Extreme Cashmere (420 euros)

Jersey de cashmere de cuello redondo en color piedra, de Extreme Cashmere FOTO: Extreme Cashmere

Elige un tono básico y te aseguramos que se convertirá en la prenda favorita de tu armario.

Una buen prenda de cuero

Falda midi de cuero vegano, de Staud (378,13 euros)

Falda midi de cuero vegano, de Staud FOTO: Staud

No importa si es una cazadora, una falda (siempre mejor midi) o un pantalón. Invertir en una prenda de cuero será el mejor regalo que puedas hacerte y que heredarán tus hijas.

Una camisa diferente

Blusa de gasa de algodón orgánico bordada con volantes, de Doen (239,90 euros)

Blusa de gasa de algodón orgánico bordada con volantes, de Doen FOTO: Doen

Satinada, con estampado de leopardo, de aire boho, el caso es que consiga subir de nivel cualquier look de un solo vistazo.