Tres tendencias en colores de ropa y zapatos que volverán y arrasarán en el 2022 sin que te des cuenta

Comienza el año y ya estamos recopilando cuáles serán los colores en tendencia. En esta nueva temporada, no solamente nos fijamos en las prendas, también miraremos cómo serán los zapatos, tanto en el diseño, silueta y gama cromática. Son diferentes tonalidades las que veremos en el street-style, esto añadirá mayor complicación en una de las misiones que comenzará dentro de unos días: LAS REBAJAS. En los días de shopping, donde las prendas con precios muy rebajados suelen volar y desaparecer, tienes que tener claro antes de entrar en la tienda o en la web, cuáles serán las tres tendencias en colores de ropa y zapatos.

Todo parece indicar que, el marrón, el verde rozando el neón y el very peri son los colores que invadirán las tiendas, el estilismo de los más fashionistas y las imágenes más virales en Instagram. Si hace unos meses, todas nuestras prendas estaban teñidas de rosa fucsia o mandarina, toca el turno de cambiar y dar nuevos sentidos a la moda que vendrá este año.

¿Recuerdas el total look very peri que llevó María Fernández-Rubíes? La influencer ha demostrado lo fácil que es combinar el tono del 2022 y mucho más importante, nos da pista de dónde podemos encontrar este tipo de prendas en nuestras marcas favoritas.

Toca el turno de analizar cómo serán las tres tendencias en colores tanto en ropa y calzado. Te advertimos que si eras fanática de los tonos más llamativos del 2021, este año tendrás una auténtica obsesión.

MARRÓN

A primera vista es un color que parece básico, pero siempre viene bien una tonalidad que funcione con todo. Si tienes ese pantalón que utilizas para cualquier ocasión, tanto para ir a la oficina o una comida con amigas, ya es hora de cambiar y que tenga el color del 2022. Así no fallarás nunca y además estarás ideal.

PANTALÓN ANCHO MASCULINO (39,95€)

Pantalón traje masculino en color marrón. FOTO: Zara

El pantalón que lleva Sara Escudero nos tiene enamoradas, y como no estamos seguras de dónde es, hemos encontrado uno muy parecido en Zara.

WEST CAPE COFFEE BROWN (200.00€)

Botín de piel en tono marrón café. FOTO: Alohas

Al igual que con el anterior pantalón color marrón, estos botines de Aloha son estupendos para el día a día. Nos encanta por su escultural tacón en bloque.

VERDE NEÓN

Leonie Hanne con unas botas verde neón. FOTO: @leoniehanne

¿Y qué nos dices de este verde neón? Es un tono atrevido, divertido y más fácil de combinar de lo que imaginas. Las botas que lleva Leonie Hanne, modelo e influencer, nos tienen con la boca abierta. El 2022 es el año de cambiar de look y dar un giro radical al estilo.

Minivestido verde neón de H&M. FOTO: H&M

Aprovecha las rebajas para comprar vestidos cortos y con el color del 2022, verde neón para el verano. Cuando menos te lo esperes, estás cambiando el armario por completo.

ZAPATO PIEL DESTALONADO (69,99 €)

Zapato con diseño destalonado. FOTO: Mango

El 2022 es la gran oportunidad para añadir nuevos colores a tus zapatos. Seguro que ya estás obsesionada con estos zapatos destalonados. ¡Gracias Mango!

VERY PERI

No podemos añadir mucho más sobre cómo es el very peri. Este color, declaro por Pantone como el tono del 2022, ya se estaba añadiendo en los looks de las grandes cantantes como Camila Cabello en la Met Gala. Este color va a triunfar, porque tiene muchos matices y puede ser más claro u oscuro, pero todos son bonitos, versátiles y muy favorecedores.

EMILIA LILAC (179,00€)

Mercedita en tacón. FOTO: Augusta

Las merceditas no van a desaparecer. Si has sido como nosotras que tenemos varios modelos de este zapato, sácalos del armario y si no tienen el color very peri, es buen momento de comprar un par en estas rebajas.

JERSEY CROPPED CUELLO ALTO (12,99 €)

Jersey de cuello alto. FOTO: bershka

Las rebajas ya están aquí y en Bershka han comenzado. Este jersey de cuello alto por menos de 20 euros, tiene que ser tuyo. Queda genial con una minifalda de cuero o un vaquero de tiro alto.