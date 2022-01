Nuestra wistlist de rebajas de este año está llena de básicos de Massimo Dutti

Oficialmente hoy se estrena el primer día de rebajas del año. Aunque sabemos que son muchas las afortunas que ayer por la tarde ya pudieron hacerse con sus prendas favoritas a través de las apps y las webs de las marcas, especialmente en el mundo Inditex. Pero nosotras queremos pararnos específicamente en una, y analizar al detalle todo lo que ofrece con descuento para sacarle el máximo partido y conseguir básicos que llevaremos hasta que empiece el verano. Estos son nuestros favoritos.

Un vestido de punto no demasiado entallado

Vestido midi cuello polo lana, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Vestido midi cuello polo lana, de Massimo Dutti

Es un básico de cualquier temporada, pero todo parece indicar que lo será especialmente la próxima primavera. Eso sí, se llevan en cortes algo más oversize de lo que solemos estar acostumbradas. En cuanto a los colores, mejor naturales y tierra, para que te sirva igual en la ciudad que acompañado de unas botas en el campo.

Un jersey en el color clave de la temporada

Jersey 100% cashmere de cuello redondo, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Jersey 100% cashmere de cuello redondo, de Massimo Dutti

El ‘Very Peri’ es el color estrella que no puede faltar en tu armario este año. Pero si no sabes por donde empezar con él nosotras te aconsejamos que pruebes con una prenda lisa y de aire clásico, como un sencillo jersey de cashmere.

Un vaquero para todas las temporadas

Pantalón vaquero pierna ancha cropped, de Massimo Dutti (39,95 euros)

Pantalón vaquero pierna ancha cropped, de Massimo Dutti

Los tonos claro como el crudo, el blanco roto, el beige e incluso el blanco hace ya mucho tiempo que se aprobaron como aptos también para la época invernal. Aunque si sigues teniendo cierto respeto a lucir el blanco nuclear antes del verano prueba con un vaquero en tonos piedra y lúcelo todo el año.

Una chaqueta tan atemporal como un trench

Gabardina con doble botonadura, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Gabardina con doble botonadura, de Massimo Dutti

Habrá pocas prendas de abrigo en el armario femenino tan resistentes al paso de los años y las modas como la clásica gabardina. Si eres una de las pocas que no tiene ningún o ha llegado el momento de renovar la tuya esta es una gran ocasión.

Los zapatos planos favoritos de la temporada

Mocasín de piel negra en animal print, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Mocasín de piel negra en animal print, de Massimo Dutti

Olvídate de botas, botines, sneakers y de más zapatos de fondo de armario. Estamos seguros que ya tienes varios pares de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué no un mocasín? Cómodo, estilos y con ese punto clásico que nunca pasa de moda.