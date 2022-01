Las chicas que aman llevar sudadera en invierno van a querer copiarle a VICKY MARTÍN BERROCAL esta de marca española

Y es que amigas, Vicky Martín Berrocal es mucha Vicky Martín Berrocal. No se puede tener más elegancia y estilo que ella y por eso fue una de nuestras mejores vestidas en el año 2021. Y para empezar 2022 nos deja claro que ella es elegante hasta con una sudadera. Pero no con una sudadera cualquier, una ‘made in Spain’ y de lo más bonita. ¿Preparadas para sentir un flechazo?

Se trata de una sudadera de la marca española, Mekkdes. Sí, la marca que también a enamorado a Lara Álvarez, Antonio Orozco, Miriam Rodríguez o Álvaro de Luna. Las ciudades más cool (NY, Berlín, Londres, París y Barcelona) inspiran el universo Mekkdes; reinterpretando las tendencias de cada una de ellas. La marca ha ido creciendo desde el 2011, a la vez que lo hacía su directora creativa, Patricia Ferreira, a nivel profesional y se ha hecho un hueco entre los que más saben de moda.

Vicky Martín Berrocal con sudadera. FOTO: @vickymartinberrocal

Sudadera oversized parches (68€)

Sudadera. FOTO: Mekkdes

Una de esas sudaderas que te hacen el look ya sea con unos vaqueros o unos pantalones de efecto piel tan en tendencia esta temporada.