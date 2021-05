Ay amigas, Alba Díaz se acaba de adelantar al verano con el uniforme que no nos vamos a querer quitar hasta septiembre (y de la firma gallega que todas amamos)

¿El conjunto más cómodo y que no te vas a quitar en todo el verano? Exacto. Es este rosa de la firma gallega Mekkdes que Alba Díaz acaba de estrenar este martes. Y no nos extraña que no se lo quiera quitar. Además, con el tiempazo que hace estos días en Madrid ya es buen momento para llevarlo 24/7. ¿Es verano? No, pero lo parece.

Es el conjunto perfecto para llevar desde primera hora de la mañana, hasta un plan de tardeo con amigas. Normal que Alba se haya enamorado de esta marca gallega. Si el otro día le copiaba a su madre, Vicky Martín Berrocal, la sudadera rosa de Mekkdes, hoy ha apostado por este conjunto de sudadera sin mangas y shorts que nosotras también queremos estrenar hoy mismo. ¡AMOR a primera vista!

Alba Díaz en sus Stories.

Se trata de la marca española, Mekkdes. Sí, la marca que también a enamorado a Lara Álvarez, Antonio Orozco, Miriam Rodríguez o Álvaro de Luna. Las ciudades más cool (NY, Berlín, Londres, París y Barcelona) inspiran el universo Mekkdes; reinterpretando las tendencias de cada una de ellas. La marca ha ido creciendo desde el 2011, a la vez que lo hacía su directora creativa, Patricia Ferreira, a nivel profesional. Sí, y este año están de décimo aniversario. ¡FELICIDADES!

Y así combina Patricia Ferreira el conjunto que ha enamorado a Alba Díaz.

Sudadera sin mangas (70€)

Sudadera rosa.

Short felpa (57€)