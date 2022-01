Empezar el año haciendo deporte es copiarle a VICKY MARTÍN BERROCAL el look con camisa de cuadros para una tarde con amigas y luego ir al gym

Entre el catarrazo que llevo encima (tranquilos, que de momento he dado negativo en COVID) y que ya se ha acabado la Navidad, solo tengo ganas de llorar. Menos mal que es viernes, aunque en mi caso con todo el curro que tengo hoy de poco me ayuda. Eso sí, Vicky Martín Berrocal terminó la Navidad antes que nosotros porque en Portugal no se celebra el Día de Reyes. Eso sí, ha empezado el año cumpliendo propósitos y siguiendo dando duro al deporte.

Pero ni con un look de deporte Vicky Martín Berrocal deja de tener estilazo. Conjunto deportivo negro y camisa de cuadros en negro y roja. Sin faltar la gorra.

Uno de esos looks perfectos para ir a tomar algo o primero a un desayuno con amigas y después ya ponerte en serio en el gym. O al revés.