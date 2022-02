Tamara Falcó, una auténtica parisina con su última total look en negro, con blusa de Zara incluida

La Marquesa de Griñón se encuentra en París con motivo de la grabación de su tan esperado documental/reality para Netflix. Y durante estos días hemos podido disfrutar de cómo el estilo clásico y a la vez elegante de Tamara Falcó conjugaba a la perfección con la ciudad de luz. Como si de una auténtica parisina más se tratase, la hija de Isabel Preysler nos ha regalado looks sencillos, atemporales y 100% copiables en los que ha sabido mezclar con precisión prendas de marcas españolas tan asequibles como Zara o Mango con firmas de lujo como Chanel o Manolo Blahnik (su diseñador de zapatos favorito, a juzgar por la de veces que recurre a modelos del canario tanto para las grandes ocasiones como para su día a día.

Aunque ahora mismo y según hemos podido ver por sus stories de Instagram, Tamara se encuentra de camino a Nueva York para asistir a un desfile muy especial que todavía no ha querido desvelar, nos ha dejado una última instantánea de lo más francesa, tanto por la elección de su estilismo como por el decorado, con la Torre Eiffel al fondo iluminada. El caso es que la chef ha confiado en el poder del negro, creando un total look black que es sinónimo de elegancia y buen gusto, pero al que le ha añadido un toque de color gracias a una blusa satinada de Zara con lazo a la espalda, que aunque ahora podemos encontrar en todas las tallas, acompañada además de un bonita falda midi a juego, estamos más que seguras que no tardará en colgar el cartel de agotado.

En cuanto al resto del outfit, sin duda uno de los detalles que más nos han gustado ha sido el abrigo cruzado tipo esmoquin con solapas satinadas de Max Mara, que aunque tiene un precio que se puede escapar bastante de nuestro presupuesto, tiene su versión lowcost, como no en Zara, y puede ser una gran inversión no solo para lo que queda de invierno, si no también para el próximo año.

Y para terminar, Tamara ha recurrido a unos pantalones de corte ligeramente acampanados en color negro, una prenda de fondo de armario que puede que tengas incluso de la pasada Navidad, y el toque perfecto de unos zapatos tipo satén con detalles joya.