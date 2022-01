Tamara Falcó es la reina de la fiesta en Madrid con el top de cuello halter metalizado (que parece caro) pero es de las rebajas de Zara

Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en la reina de la fiesta en Madrid. Si ya lo era de la moda, de las tendencias y de la elegancia patria, ahora también lo es de las noches más eternas en la capital de Madrid. Y ya lo explica ella misma en el documental que le ha dedicado la revista del saludo en Amazon Prime Video. ¿No lo habéis visto? Os lo recomiendo porque yo me lo vi la semana pasada de una sentada. Aunque también os tengo que reconocer que ayer me enganché a la telenovela del momento en España y en Netflix, ‘Café con aroma de mujer’. De una fiesta se sale, de esa novela no. Pero volviendo al documental de Tamara Falcó, ahí explica que sus amigos dicen que Íñigo Onieva le ha aportado esa parte divertida y fiestera que la marquesa de Griñón no tenía antes. Aunque su madre Isabel Preysler reconoce que su hija es muy joven para tener un documental para ella sola. Y ella misma nos lo ha demostrado con esta fotografía que ha subido a su cuenta de Instagram de viernes noche de fiesta en la nueva discoteca de su novio en plena Gran Vía de Madrid. El rey de la noche madrileña que ha convertido a Tamara en la reina de la fiesta.

¿Lo mejor de la foto? El top de cuello halter e hilo metalizado que lleva Tamara Falcó y parece caro, pero no. Es de las rebajas de Zara y solo cuesta 12,99€ y además aún está disponible en la web de la marca de Inditex. Así se empieza bien el domingo. Ya sabéis que nosotras somos unas buenas detectives de la moda, y aunque la marquesa no nos ha dicho de donde era el top, nosotras lo hemos reconocido rápida. ¡La compra estrella de las rebajas!

TOP HALTER ESTAMPADO (12,99€)

top cuello halter. FOTO: zara

Se trata de este top de cuello halter de Zara ajustable con lazada con detalle de hilo metalizado y bajo acabado con abalorios. Con cierre en espalda ajustable con cordones. Una prenda perfecta de esas para salir de fiesta que como ha demostrado Tamara Falcó te hace el look de noche o de día. De noche nos lo imaginamos con unos pantalones pitillo de piel negros, una blazer o biker en el mismo tono. Pero igualmente nos lo imaginamos de día con unos vaqueros o en verano en un festival con unos shorts vaqueros, trenzas y maquillaje fantasía para un estilismo de lo más boho chic y festivalero para esos días eternos de verano.