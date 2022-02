Tamara Falcó nos demuestra que el look más clásico, con prenda de Zara incluida, es la mejor opción

La Marquesa de Griñón es uno de los personajes más de moda en este momento en nuestro país (realmente, ¿alguna vez ha dejado de estarlo?). Tras su paso por el famoso reality de cocina parece que todo le sonríe a Tamara Falcó. Triunfa como cocinera allá donde va. Su libro, ‘Las Recetas de Casa de mi Madre’ ha sido todo un éxito desde su lanzamiento. Las marcas se la rifan para conseguir colaboraciones con ella, hasta el punto de que la famosa firma de joyería Tous ha querido sumarla a sus filas y añadir otra aristócrata entre sus diseñadores de renombre (ya cuentan con Eugenia Martínez de Irujo desde hace muchos años creando su propia línea de joyas). Pero la última noticia con la que sorprendió a todo el mundo fue sin duda el anuncio de su reality para Netflix.

Cuando todavía no nos hemos recuperado del documental de ‘Soy Georgina’, que tiene a la novia de Cristiano Ronaldo como protagonista en un día a día que pretende ser el de una madre normal pero rodeada de lujo, Tamara anuncia que tendrá el suyo propio, y nosotras no podemos esperar para verlo. Y no solo por ver cómo es el día a día de la hija de Isabel Preyler, si no también para ver al detalle todos y cada uno de sus looks que tanto nos gustan.

Centrándonos en su estilo, hay que reconocer que Tamara es más bien fiel de un estilo clásico y a la vez preppy que parece cambiar poco con el paso del tiempo, pero que a la vez permite introducir piezas de tendencia. Eso sí, parece que últimamente detrás de las elecciones de la cocinera se esconde un nombre: la estilista Patricia López, quien a juzgar por las veces que la propia Tamara la etiqueta en sus post de Instagram parece ser la artífice de este estilo renovado.

La última muestra que nos ha dejado ha sido durante una jornada de tarde en la casa familiar, donde la diseñadora ha lucido una blazer negra de una de las firmas más de moda entre las expertas, Blazé Milano, que ha combinado con una camiseta básica de Zara en color blanco, vaqueros rectos en azul oscuro de Levi’s, y los famosos salones ‘Hangisi’ de Manolo Blahnik que puso de moda Carrie Bradshaw y que ha lucido recientemente Victoria Federica.