El look de Carmen Lomana para una tarde de merienda con amigas es lo mejor (y más elegante) que vas a ver hoy

Elegancia y estilo. Eso es Carmen Lomana y nos lo demuestra look tras look. Y es que la socialité ha empezado el año pisando fuerte y enamorando con cada uno de sus estilismos en estos primeros meses del año. En su Instagram, en sus apariciones en televisión y ahora para una tarde de merienda con amigas. Carmen Lomana derrocha todo el glamur que solo ella sabe. Primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, o con las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno o las merceditas que van a ser la tendencia más cool esta primavera, luego el corte de pelo y ahora este look que es una maravilla.

Y es que no hay nadie como Carmen Lomana para hacer elegante cada prenda que se pone y en su cuenta de Instagram nos ha vuelto a dar cuenta de ello. Si hace unos días nos enamoró con su estilismo en el fiestón de Marta Lozano en el Ritz de Madrid, hoy lo ha hecho con este look que ha subido en una tarde de merienda con amigas en Madrid.

Y es que Carmen Lomana ha combinado una chaqueta negra de corte estructurado y ceñido a la figura con joyas doradas y un gran broche, con una falda plisada amarilla con estampado con toque negros y los míticos zapatos destalonados de Dior y tacón sensato.

Solo ella puede ponerse así de elegante y de estilosa para una tarde de miércoles con amigas en un hotel de Madrid. Y es que los planes de al celebritie en este inicio de año no le dan descanso, de su trabajo con su columna los sábados en esta cabecera, a sus apariciones en la televisión y la radio, más sus compromisos sociales.