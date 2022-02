Amor incondicional por el traje ‘made in Spain’ (y rebajado) de CARMEN LOMANA que van a amar las chicas más pijas de Madrid y Sevilla

Elegancia y estilo. Eso es Carmen Lomana y nos lo demuestra look tras look. Y es que la socialité ha empezado el año pisando fuerte y enamorando con cada uno de sus estilismos en estos primeros meses del año. En su Instagram, en sus apariciones en televisión y ahora en SIMOF. Da igual que esté en Sevilla o en Madrid porque Carmen Lomana derrocha todo el glamur que solo ella sabe. Y esta vez lo ha hecho con el traje ‘made in Spain’ con el que ya nos enamoró María Pombo. Si primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, o con las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno o las merceditas que van a ser la tendencia más cool esta primavera, ahora es este traje de cahqueta corta y pantalón.

Desde algo más de un mes, por el Instagram de algunos de nuestros influencers patrios favoritos hay un nombre que no paraba de sonar, Himba. Sí, es la nueva marca de ropa de María García de Jaime y Tomás Páramo.

Raquel Bollo,Fiona Ferrer,Norma Duval,Carmen Lomana,Raquel Revuelta en SIMOF. FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

El conjunto que ha elegido Carmen Lomana se compone de una chaqueta de hombros estructurados y de talle corto en tejido jacquard con motivos florales y una hilera de botones dorados con dibujos naturales grabados y pantalón estampados de talle alto y pernera terminada en campana. ¿Lo mejor? Que hoy está rebajado.

Chaqueta Ambrosia (de 180€ a 144€)

Chaqueta Ambrosianas, de Himba FOTO: Himba

Pantalón Apolonia (de 120€ a 96€)

Pantalón Apolonia, de Himba FOTO: Himba

¿Quién se apunta a copiarle el estilismo a Carmen Lomana?