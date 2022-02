Victoria Federica no se quita estos pantalones de Mango de tiro bajo (y cintura doble) que ya ha lucido en dos colores esta semana

La vida social de Victoria Federica no para desde que arrancó 2022. Ya sea para eventos de su nuevo mundo de influencer o para eventos más institucionales. Por eso no nos ha sorprendido verla esta tarde en ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo que ya se está celebrando en Madrid, con una de sus fieles amigas. Lo que si nos ha sorprendido es que Victoria Federica ha vuelto a repetir los pantalones de Mango con cintura doble y tiro bajo que le vimos este fin de semana. Si el domingo los lucía en color arena, esta tarde lo ha hecho en negro. Vamos que no se los quita. Estos son los pantalones de Mango de confianza de Victoria Federica.

Victoria Federica se ha convertido en la mejor embajadora de Mango y es que por lo que parece, la hija de Marichalar se ha comprado todos los pantalones de nueva colección de Mango. Si el fin de semana nos enamoraba con unos vaqueros verdes de Mango que han revolucionado internet, ahora lo hace con otro modelo de Mango de lo más especial y diferente que no se quita.

Victoria Federica en ARCO. FOTO: ATT GTRES

Se trata de este pantalón wide leg con cintura doble de Mango que están disponible en color arena y en negro. Y ella los tiene en los dos colores. Un estilo de pantalones que ya vimos en Tamara Falcó y ahora ha sido Victoria Federica quien se ha enamorado de ellos.

Un pantalón tejido con lana de caña ancha y diseño wideleg, una de los favoritos de la aristócrata. Un pantalón de doble cintura, diseño largo, tiro alto de pinzas y trabillas. Dos bolsillos laterales con forro interior, cierre de cremallera y botón. Esta vez, la sobrina del Rey los ha combinado con un top blanco, abrigo de paño maxi y bolso de Loewe.