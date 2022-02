La forma más pija y clásica de llevar la eterna camisa blanca es la que Tamara Falcó luce en Instagram para empezar la semana

No tenemos dudas que Tamara Falcó se ha convertido en el referente de la moda más pija es España. O lo que es lo mismo, nuestra Blair Waldorf patria. Y es que cada vez que hablamos de looks clásicos o pijos nos vienes directamente la marquesa a la cabeza y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Para empezar al semana y el lunes, Tamara Falcó nos ha dejado este lookazo clásico y pijo para hacer una publicidad en nuestra cuenta de Instagram. Y es que la hija de Isabel Preysler se ha convertido en una maquina de hacer dinero en este inicio de año y no le paran de llover los proyectos y las colaboraciones. De París a Nueva York pasando por Netflix.

¿La forma más pija de llevar la eterna camisa blanca? Es esta según Tamara Falcó.

No hay nada más pijo y clásico que una camisa blanca combinada con un jersey gris encima, sacando el cuello y los pños blancos fuera del jersey. Un estilismo que Tamara Falcó ha combinado con unos vaqueros de tiro alto, coleta baja y joyas doradas.