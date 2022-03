Cinco perfumes florales para darle la bienvenida a la primavera

Cuando termine esta semana ya podremos decir oficialmente que es primavera. Y aunque parece que el tiempo no nos acompañe y la lluvia sea la tónica general, nosotras no podemos dejar de pensar en el sol y el buen tiempo del que disfrutaremos muy pronto. Por eso además de ayudarte a encontrar el look adecuado para dar la bienvenida a la nueva estación hemos querido que incorpores en tu neceser un nuevo aliado, un perfume de notas florales que te transporte a un lugar lejano y bucólico. Estos son nuestros favoritos.

Idôle, de Lancôme (54,99 euros)

Idôle, de Lancôme FOTO: Lancôme

Realizado con materias primas de origen sostenible. En el corazón de este perfume, destaca el ingrediente más noble e icónico, la Rosa. Cuatro tipos de rosas, tres tipos de extracciones y dos orígenes geográficos han sido necesarios para crear la luminosa, natural y renovada nota de Rosa. También contiene flor del jazmín, una de las flores más impecables y delicadas que se emplean en la perfumería. Y por último el Chipre Blanco, modernizado con una unión de almizcles blancos otorga a Idôle toda su elegancia y su excepcional sensación de pureza.

My Way, de Giorgio Armani (50,99 euros)

My Way, de Giorgio Armani FOTO: Giorgio Armani

Este perfume simboliza los encuentros olfativos alrededor del mundo: La bergamota de Italia se encuentra con la flor de naranjo de Egipto en una salida brillante y luminosa. En el corazón, la tuberosa se encuentra con el jazmín, ambos de la India, para firmar este radiante bouquet de flores blancas que aporta generosidad y armonía. El encuentro final de madera de cedro de Virginia con la cálida vainilla de Madagascar y almizcles blancos otorgan el perfecto fondo envolvente. Un perfume de flores amaderado creado con ingredientes de distintas partes del mundo y de manera solidaria.

Coco Mademoiselle, de Chanel (76,99 euros)

Coco Mademoiselle, de Chanel FOTO: Chanel

Miss Dior Blooming Bouquet, de Dior (54,99 euros)

Miss Dior Blooming Bouquet, de Dior FOTO: Dior

Un auténtico bouquet floral que ha sido creado para celebra el cariño especial que sentía Christian Dior por las flores. Concebida como un vestido bordado de flores, esta composición olfativa está marcada por la peonía. La fragancia combina rosa damascena y notas afrutadas, como la esencia de bergamota sublimada por el almizcle blanco, que aporta esa impresión de dulzura envolvente.

Irresistible, de Givenchy (41,99 euros)

Irresistible, de Givenchy FOTO: Givenchy

Esta fragancia combina a la perfección las notas floral-amanerado y afrutado, jugando con el contraste entre dos acordes que parecen opuestos: la rosa y la madera. Las notas afrutadas y jugosas de pera y ámbar combinan con un lirio empolvado que permanece. Por último la danza de la rosa y de una madera blanca aporta una tensión contenida, que se fusiona cun un almizcle a flor de piel.