El ingrediente secreto para tu piel es la patata, y te vamos a contar cómo usarlo

En los últimos tiempos se habla mucho de los beneficios de la cosmética natural y la importancia de recurrir a ingredientes naturales que sumados a ciertas técnicas de innovación consiguen aportarnos una gran cantidad de beneficios para la piel. Pero lo cierto es que a un producto de belleza ya no le pedimos que cumplimente solamente con su función, aunque esto sigue siendo lo principal. Si no que la conciencia global ha conseguido que el consumidor exija productos veganos, libres de crueldad animal, sostenibles y si es posible también que vengan en envases reciclables. Por todo ello recurrir a productos naturales que salen directamente de la tierra nos parece una buena opción para alternar con el resto de tus productos.

Y entre todos ellos hay uno que nos gusta especialmente por sus propiedades antimanchas, la patata. Sí, has oido bien. Este famoso tubérculo que hasta ahora solo usabas en la cocina puede ser el aliado de belleza que no te esperabas. ¿Por qué? Pues porque la patata cruda está cargada de nutrientes que actúa sobre la pigmentación de la piel, ya que está compuesta principalmente por potasio, azufre, cobre, calcio, vitamina B y vitamina C. El combo de estos elementos potencia la renovación de la piel y aclara las manchas del rostro, además de que contiene enzimas biocatalizadoras que aceleran el proceso. Los expertos aseguran que todas estas propiedades tienen como resultado combatir los radicales libres, estimula la producción de colágeno y acelerar el proceso de regeneración de la piel. Estos beneficios se rompen si la patata entra en contacto con calor, por lo que es muy importante que sea cruda.

También reduce el color de las ojeras, hidrata la piel y combate el envejecimiento prematuro. Te contamos algunas maneras de usarla para sacarle todo el partido.

Para las ojeras

Es una gran aliada para combatir ojeras y bolsas, ya que mejora la circulación de la piel y descongestiona los vasos sanguíneos. Solo necesitas dos rebanadas durante 5 minutos y enjuagar con agua fría.

Para hidratar la piel

Incorpora jugo de patata cruda en tu rutina de belleza diaria, justo después del limpiador. Solo necesitas pelar unas dos patatas, trocearlas, y mezclarlas con un vaso de agua en la licuadora.

Para las manchas

Si tu problema son estas diferencias de pigmentación te recomendamos una mascarilla casera realizada con patata cruda rallada y una taza de yogur natural. Mézclalo y extiéndelo por todo el rostro. Deja actuar unos 20 minutos y aclara después con agua fría. Si quieres aumentar la potencia blanqueadora aclara el rostro con agua de arroz.