Solo Carmen Lomana puede llevar las botas altas por encima de la rodilla con un vestido de Alta Costura y convertirlo en un lookazo

No hay mejor manera de empezar la semana que con un lookazo de Carmen Lomana. Y es que ya echábamos de menos los estilismos de la celebrities después de unos días sin verla en su cuenta de Instagram, pero para empezar la primavera nos ha deleitado con una de sus tendencias favoritas, las botas por encima de la rodilla. No se puede ser más jefaza de las tendencias que Carmen Lomana que ha empezado el año dando un recital de como vestir bien a cualquier edad. Si primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, ahora llegan las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad. Y no es la primera vez que Carmen Lomana nos deja un lookazo con unas botas por encima de la rodilla.

Pero esta vez Carmen Lomana ha elegido estas botas altas marrones de caña ancha por encima de la rodilla para combinarlas con un vestido de Alta Costura. Pero no uno cualquiera, uno ‘made in Spain’ de la firma española de Fernando Claro.

Claro Couture se ha convertido en uno de los diseñadores españoles favoritos de nuestras celebrities e influencers y Carmen Lomana lo ha vuelto a demostrar con este vestido que sería perfecto para una novia a partir de los 50 años y con ese toque chanelero que tanto nos gusta.

Un diseño de estilo abrigo, abotonado, de manga larga, ceñido a la cintura y con mucho vuelo en la falda. Una maravilla que Carmen Lomana ha combinado con unas botas altas marrones por encima de la rodilla. Un estilismo que nunca nos hubiéramos imaginado pero que visto en ella no nos puede gustar más. Una forma de darle un toque más casual a un vestido con tanto personalidad y elegancia.