Carmen Lomana se convierte en la reina de la noche madrileña (más femenina) con jersey de pedrería y falda de raso

“Premiadas 10 mujeres extraordinarias, valientes, que aportan mucho a la sociedad.Yo aquí con hombres jóvenes pero sobradamente preparados, cultos y guapos”. Así explica Carmen Lomana su noche más femenina y feminista en Madrid con la mujer como protagonista y lo hace marcándose un estilismo de esos que nos encanta porque significa salir de su zona de confort y arriesgarse. Más teniendo en cuenta el frío y la lluvia que está haciendo esta semana en Madrid que nos ha hecho dejar las prendas de primavera a un lado para volver al abrigo.

Y Carmen Lomana nos ha dejado claro que ir elegante y glamurosa a un evento de noche no es incompatible con ir abrigada. Para ello nos ha dejado este perfecto look para copiarle toda la semana en todos los eventos de moda y música que tenemos por delante.

Y para ello, Carmen Lomana ha lucido un jersey blanco con pedrería en los hombros de Miu Miu junto a una falda de raso blanca que combina perfectamente. Una de esas prendas que siempre asociamos a los looks más arreglados y que nos cuesta ver combinado con punto pero ella ha demostrado que es un 10 sobre 10 en elegancia.

Un outfit que Carmen Lomana ha combinado con un bolso Hermès, su media melena suelta y pendientes de perlas. Lo que está claro es que la socialité no se pierde ningún evento y que es muy fan de las faldas midi también en invierno. Si hace unas semanas nos enamoraba con una falda plisada amarilla para una merienda de amigas, hoy ha hecho lo propio con esta de raso blanca para convertirse en la reina de la elegancia madrileña. Y no somos las únicas que nos ha gustado el look de la Lomana, todos los comentarios de sus seguidoras de Instagram van en la misma línea.