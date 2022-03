Carmen Lomana vuelve a dar una lección de cómo llevar las transparencias a cualquier edad y que sean elegantes

¡Radiante! Así estaba anoche Carmen Lomana en la fiesta homenaje a Andalucía por la portada de Elle con Victoria Federica como protagonista. Y aunque la socialité ya haya dejado claro en varias ocasiones, también en su columna de opinión aquí en La Razón cada sábado, que le parece excesivo el papel protagonista que los medios le estamos dando a Vic, ayer coincidieron en la misma fiesta y con el mismo diseañador. ¡Deseando leer que nos cuenta el sábado Lomana!

¿Y quién era el diseñador? Pues no podía ser otro que Fernando Claro, el artífice de los pantalones rosa con flecos de Victoria Federica y de esta maravilla de estilismo de Carmen Lomana.

Carmen Lomana en la fiesta homenaje a Andalucía. FOTO: USG GTRES

Si ayer nos enamoraba con su look para asistir a una noche de ópera en Madrid, ahora Carmen lo hace con su estilismo de noche de fiesta. ¡Qué el ritmo no pare! Y es que de verdad admiramos el aguante de Carmen Lomana, necesitamos saber su secreto. Y volviendo al look, la socialité ha optado por un body negro con transparencias y flores para combinar con una maravilla de falda de volantes como homenaje a Andalucía.

Solo Carmen Lomana puede combinar dos prendas tan arriesgadas y salir ganando, por no hablar del tipazo que se necesita para lucir esta falda con tanto volumen que aportan los volantes y salir vencedora.