La noticia no es que Victoria Federica se vaya de fiesta un lunes, la noticia es el lookazo que se ha marcado para brillar y estar más guapa que nunca

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Amigas, estamos ante el mejor look hasta la fecha de Victoria Federica. O al menos el que más la favorece desde que se ha convertido en toda una influencer y nos comparte sus looks a través de su cuenta de Instagram. ¿Puede estar más guapa? Nosotras creemos que no. Y es que la hija de Marichalar se va a un nuevo fiestón que hay esta noche en Madrid al que también acude Eugenia Osborne, y la royal más en tendencia no se ha podido poner más guapa. Que el día está frío, lluvioso y gris en Madrid pero eso no le ha impedido sacar sus mejores galas para brillar con su estilazo como ella sabe.

Para esta noche de fiesta en Madrid, Victoria Federica ha optado por un traje de rayas blancas y negras de lentejuelas que es una fantasía. Aún no sabemos de que marca es pero ya estamos investigando para descubrirlo para todas vosotras.

Pero si hay algo que nos ha gustado ha sido el maquillaje que le han hecho a Victoria Federica. ¡No puede estar más guapa! Un maquillaje con los ojos muy marcados, algo que no estamos acostumbradas a verle y que no le puede favorecer más. Además, para que la lluvia no haga estragos en su larga melena, Victoria Federica ha optado por uno de sus peinados favoritos, una coleta baja muy pulida y lisa.