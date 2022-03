Victoria Federica se convierte en la protagonista de la noche madrileña con su look más español (y torero) para rendir homenaje a Andalucía

Ya es un hecho, no hay fiesta en Madrid en la que no reine Victoria Federica. ¿Irá también está noche a los premios Ídolo de Dulceida? De momento anoche se convirtió en la protagonista de la fiesta que organizó la revista Elle en homenaje a Andalucía y a su portada del mes de abril con Vic. Eso sí, aunque el dress code era ‘un toque de Andalucía’ algunas lo han confundido con una fiesta de disfraces, y vaya cuadro amigas, ni Los Morancos en sus mejores tiempos. Pero como siempre, desde su debut en Sevilla, Victoria Federica ha brillado con luz propia con su look más español y torero hasta la fecha para homenajear a Andalucía. Esa tierra que tanto quiere y que tan importante es para ella, con Sevilla como una de sus ciudades favoritas en el mundo.

Y Victoria Federica no ha tenido dudas, este era el combo ganador con una torera en negro y dorado de Amazonia Sevilla y unos pantalones anchos rosas de Fernando Claro. ¡Qué viva el ‘made in Spain y el arte español!

Victoria Federica en la fiesta homenaje a Andalucía. FOTO: USG GTRES

Victoria Federica ha querido mostrar su amor por el sur y a la vez celebrar su primera entrevista y portada de revista con este look que podría ser sacado de ese shooting tan especial. La torera como os decíamos es de la firma Amazonia Sevilla es una pieza en burdeos y dorado inspirada en el traje de luces de los toreros, arte español del que Victoria Federica es tan amante como su abuelo el Rey Juan Carlos. Como dice ella en esta entrevista, su persona favorita en el mundo.

Victoria Federica en la fiesta homenaje a Andalucía. FOTO: USG GTRES

Los pantalones anchos de vestir de Fernando Claro en color rosa con un detalle de flecos en el lateral, uno de los colores de la temporada que combinan a la perfección con su torera burdeos. Y como no, los pendientes son de su amiga Casilda Finat.

Una vez más, Vic estaba radiante con su peinado favorito, una coleta alta ondulada y un maquillaje más marcado de lo habitual en ella con los ojos ahumados en negro y dorado. ¡Maravillosa!