Vuelve la moda dosmilera: no hay vuelta atrás con la tendencia Y2K

Existen algunas prendas que nos gustaría que se quedaran en el fondo del armario y no de armario de fondo, junto con la sombra de ojos azul metálico, las cejas finas y ese CD de Christina Aguilera en su época de Xtina. Pero todos sabemos que la moda es cíclica y que todo vuelve. Series como Euphoria, celebrities como Megan Fox que se inspiran en los mismos estilismos que lució en películas hace más de una década y maquilladores profesionales que apuestan por labios ombré, hace que la vuelta de la estética dosmilera sea inevitable.

Muchos esperábamos que la tendencia de la cintura baja saltase una generación más, o dos, o todas. Pero han llegado los zenials, añorando un tiempo que ni tan siquiera conocieron, saturando TikTok de vídeos recreando los estilismos Y2K. Así llaman la moda de los 2000 a los 2005. Es el numerónimo que se usó en su día para denominar el temido efecto 2000 que iba a cortocircuitar nuestros ordenadores y nuestra lavadora debido al cambio de década. Un “error informático” lo llamaban. El único error que recordamos de ese año es el del uso de pantalones bajo faldas y sombreros Fedora de colores pastel.

Pues si pensabas que todavía había alguna esperanza de no tener que ver los abdominales esculpidos de chicas adolescentes en la cola de tu Starbucks de confianza, esta se evaporó hace meses cuando Miu Miu presentó su colección de primavera-verano 2022 y lanzó al mundo uno de los estilismos plaga de la temporada. Fue el comienzo del fin. Seguro que has visto su falda de tablas beige estilo colegiala a la cadera, combinada con camisa blanca y jersey crop que dejan el ombligo a la vista. La han llevado desde Nicole Kidman en la portada de Vanity Fair hasta la influencer italiana Chiara Ferragni, pasando por la modelo Emily Ratajowski. No exageramos cuando decimos que es uno de los looks mas sobreexpuestos de los desfiles de primavera verano. Cómo será que hasta tiene su propia cuenta de Instagram. Se llama @miumiuset y tiene casi 5000 seguidores.

Volviendo al desfile en sí, la firma italiana apostó por enfundar a sus delgadísimas modelos en microfaldas, faldas midi y pantalones con la cintura muy muy baja, dejando expuestos ombligos y vientres en todo su esplendor. Para más INRI, no hubo ni una modelo curvy a la vista. Realmente era como estar en un desfile de principios de los 2000. Adiós inclusión. ¿Será una crítica deliberada a esa época?

A las modelos de Miu Miu SS 2022 solo les hacía falta un chihuahua para ser la viva imagen de Paris Hilton del 2000

¿Alguien ha dicho déjà vu? ¿Estamos en un 2000 bis? Repasemos la actualidad. Jennifer Lopez y Ben Affleck están juntos, Sexo en Nueva York sigue en nuestras pantallas, Britney Spears está en boca de todos y Cristiano Ronaldo juega para el Manchester United…

¿En qué año estamos? ¿En el 2003 o en el 2022? Realmente, de ese año habría bastantes más cosas para rescatar, antes de recuperar las prendas por la cadera. Que alguien pare ya a Julia Fox, o a su estilista. Porque son ellos, los estilistas de las celebrities, los que se han encargado de buscar en el baúl de los recuerdos.

Desde aquí informamos que Kendall Jenner es fan de los diseños de Takashi Murakami para Louis Vuitton y tanto Bella Hadid como a Zendaya recurren habitualmente a piezas vintage del 2003, en concreto prendas icono de Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier, de la época John Galliano en Dior y el Gucci de Tom Ford. Gracias a ello, se rifan los diseños de esta época en Ebay y en webs de lujo de segunda mano.

Pensándolo bien, quién no querría volver a un mundo sin pandemia, sin Instagram, sin la presión de las rrss y sin haber visto todos los capítulos de Friends. Mientras no haya que volver a aprender a usar MySpace, nos apuntamos.